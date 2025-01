Rolf Vennenbernd, dpa

Granit Xhaka von Bayer Leverkusen ist Fußballes des Jahres in der Schweiz

Große Ehre für Granit Xhaka und Géraldine Reuteler: Die beiden Bundesliga-Akteure wurden im Rahmen der Swiss Football Night vom Schweizerischen Fußballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) als bester Fußballer und beste Fußballerin des Jahres 2024 ausgezeichnet. Den Titel des besten in der Schweizer Super League aktiven Spielers gewann Ex-Wolfsburger Renato Steffen.

Mit Leverkusen gewann Xhaka gleich in seiner ersten Saison das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, zudem führte der Mittelfeldspieler die Schweizer Nationalmannschaft als Kapitän bis ins EM-Viertelfinale.

Reuteler ist bereits seit 2018 in der höchsten deutschen Liga aktiv, in 111 Partien erzielte die Mittelfeldspielerin 28 Tore. Mit Eintracht Frankfurt steht die 25-Jährige an der Spitze der Bundesliga-Tabelle.