Sahin kündigt "Konsequenzen" nach BVB-Debakel an

IMAGO/Seskimphoto

Nuri Sahin kriegt den BVB nicht auf Kurs

Zum Auftakt des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga kassierte Borussia Dortmund eine ebenso empfindliche wie höchstpeinliche 2:4-Pleite bei Underdog Holstein Kiel, der den BVB vor allem in den ersten 45 Minuten teilweise nach Belieben dominierte. Trainer Nuri Sahin nahm anschließend kein Blatt vor den Mund.

"Dass es Konsequenzen haben wird, ist ja klar", wetterte BVB-Coach Nuri Sahin nach der "beschämenden Nicht-Leistung" seines Teams gegen Holstein Kiel.

Besagte Konsequenzen sind auch dringend notwendig: Nach 17 Spieltagen hat der BVB gerade einmal 25 Pünktchen auf dem Konto und damit nicht weniger als die schlechteste Hinrunde seit rund zehn Jahren hinter sich - das Minimalziel Champions-League-Qualifikation ist stark gefährdet. "Wer acht Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze hat, darf nicht über die Champions League reden", erkannte auch Sahin bei "Sky": "Unsere Realität ist eine andere."

Dass die Zeit für Ausreden endgültig vorbei ist, hat Sahin deutlich erkannt: Es benötige nun "Ehrlichkeit", so der ehemalige Mittelfeld-Leitwolf der Schwarzgelben. "Ehrlichkeit, wenn man in den Spiegel schaut. Ehrlichkeit gegenüber der Mannschaft. Ehrlichkeit im Verein. Es ist Zeit, dass wir sowohl in der Mannschaft als auch komplett uns die Wahrheit sagen."

BVB-Kapitän stellt sich hinter Sahin

Auch BVB-Boss Lars Ricken zerlegte die Stars auf dem Rasen nach dem Kiel Debakel schonungslos, sprach Sahin aber zeitgleich weiter eindeutig das Vertrauen aus.

"Es liegt nicht am Trainer, wir Spieler sind dafür verantwortlich", erklärte auch Kapitän Emre Can. Sahin und Co. hätten immer einen Matchplan, aber "wir kriegen es nicht hin. Wir können so nicht Fußball spielen", sagte er: "Das hat was mit Ehre zu tun. Bei allem Respekt vor Kiel."

Die "Ruhr Nachrichten" wollen hingegen erfahren haben, dass Sahin "ernsthaft" um seinen Job bangen muss.

Das dürfte zumindest der Fall sein, wenn Sahin den BVB nicht ganz schnell zurück in die Erfolgsspur führt. Leicht wird dies nicht: Schon am Freitag (20:30 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) reist die Borussia zum Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Die angekündigten "Konsequenzen" sollten also besser sitzen.