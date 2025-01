Undav spricht über Zukunft beim VfB Stuttgart

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Deniz Undav ist noch bis 2027 an den VfB Stuttgart gebunden

Nationalspieler Deniz Undav kann sich ein Karriereende beim VfB Stuttgart vorstellen.

Auf die Frage der "Sport Bild", ob für ihn ein Karriereende beim VfB Stuttgart in Frage kommt, antwortete Deniz Undav: "Ja, klar.".

Der Stürmer schränkte allerdings ein: "Ob das klappt, weiß man am Ende nie. Es gibt im Fußball viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Vielleicht kommt irgendwann ein Trainer, der mich nicht will."

Grundsätzlich sei der 28-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist, beim VfB glücklich. "Ich beschäftige mich mit nichts anderem, da müssen sich die Fans keine Sorgen machen", beteuerte er.

Undav hob außerdem hervor, wie wohl er und seine Familie sich in Stuttgart fühlen. "Ich kann mir gut vorstellen, auch nach meiner Karriere hier zu leben. So weit sind meine Frau und ich schon. Man fühlt sich wohl, viele kennen einen. Ich kann später jedes Wochenende ins Stadion kommen, und die Leute kennen mich immer noch. Stuttgart ist für mich schnell zur Heimat geworden", so der Publikumsliebling.

Auch einen Job als Co-Trainer bei den Schwaben kann sich Undav vorstellen. "Ich bin immer voll dabei. Egal, ob auf oder neben dem Platz. Ich denke schon, dass ich taktisch etwas vom Fußball verstehe", sagte er und ergänzte: "Die Jungs scherzen schon, dass ich nach meiner Karriere der Co-Trainer von Sebastian Hoeneß werde. Ich kann mir so etwas auf jeden Fall vorstellen, weil es mir viel Spaß macht."

Undav will mit dem VfB Stuttgart wieder international spielen

Undav hat in dieser Saison bereits einige Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Trotz der Verletzung war er immer nah am Team.

Bei seinem Comeback gegen den FC Augsburg (1:0) am vergangenen Bundesliga-Spieltag erzielte der Angreifer prompt den Siegtreffer.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf des VfB Stuttgart ist Undav zufrieden. "Für viele von uns ist es die erste Saison mit Dreifachbelastung. Dafür, finde ich, spielen wir eine ordentliche Saison. Wir wollen uns am Ende am liebsten wieder für das internationale Geschäft qualifizieren, weil wir in der Champions League Blut geleckt haben", so der fünffache Nationalspieler.