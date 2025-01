Ernüchternde Prognose für Fortuna Düsseldorf

IMAGO/Maximilian Koch

Was geht für Trainer Daniel Thioune und Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga?

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Bundesliga nach einem starken Saisonstart inklusive Spitzenposition in das obere Tabellenmittelfeld abgerutscht. TV-Experte Simon Terodde glaubt nicht an einen Aufstieg der Rheinländer.

Nach Einschätzung von Simon Terodde werden es der 1. FC Köln sowie der SC Paderborn direkt in die Bundesliga schaffen, wie der Ex-Profi gegenüber "Sport Bild" prognostizierte. Der 36-Jährige tippt den Hamburger SV derweil auf den Relegationsplatz. Und wo landet Fortuna Düsseldorf?

"Daniel Thioune ist ein super Trainer und tut der Liga richtig gut. Dennoch wird Düsseldorf nicht aufsteigen", meinte Terodde im Gespräch mit dem Sportmagazin.

Der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga begründete seine These: "Die Fortuna hat mit Christos Tzolis, Yannik Engelhardt und Ao Tanaka drei Top-Leute verloren, die nicht gleichwertig ersetzt wurden. Somit hat Düsseldorf seine Power eingebüßt. Dazu ist es für einige Spieler sicher schwer, die dramatisch verloren gegangene Relegation 2024 aus den Köpfen zu bekommen." Teroddes Tipp: "Düsseldorf wird Neunter."

Fortuna Düsseldorf fällt in der 2. Bundesliga zurück

Fortuna Düsseldorf hatte den Aufstieg in die Bundesliga in der Vorsaison auf dramatische Art und Weise verpasst. Der Traditionsklub gewann in der Relegation zunächst auswärts mit 3:0 beim VfL Bochum. Im eigenen Stadion hieß es nach 90 sowie 120 Minuten dann 0:3 aus Düsseldorfer Sicht. Die Fortuna verlor das anschließende Elfmeterschießen und blieb somit im deutschen Fußball-Unterhaus.

Obwohl F95 im Sommer die von Terodde angesprochenen Leistungsträger Tzolis (FC Brügge), Engelhardt (Como) und Tanaka (Leeds United) verlor, startete der Verein stark in die laufende Saison der 2. Bundesliga. So thronte Fortuna Düsseldorf nach den ersten zehn Spieltagen noch mit 20 Punkten an der Tabellenspitze.

Bis zum Hinrunden-Ende kamen seitdem aber nur noch sechs Zähler auf das Konto hinzu. Fortuna Düsseldorf ist vor seinem Jahresauftakt am Freitagabend (18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) gegen den SV Darmstadt 98 nur noch Achter.

Allerdings ist für das Thioune-Team in der spannenden 2. Bundesliga noch alles drin. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt gerade einmal drei Punkte.