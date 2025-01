Frankfurt macht BVB bei Arsenal-Juwel Konkurrenz

IMAGO/Daniel Weir / Crystal Pix

Ayden Heaven wird beim BVB und bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Im Dezember wurde Ayden Heaven vom FC Arsenal noch mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Im Poker um das Abwehrjuwel bekommt der BVB nun wohl Konkurrenz vom Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt.

Laut der Tageszeitung "London Evening Standard" hat Ayden Heaven das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt. Demnach wollen die SGE-Verantwortlichen den Youngster des FC Arsenal im kommenden Sommer ablösefrei nach Deutschland locken.

Heavens Ausbildungsvertrag bei den Gunners ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Dem Bericht zufolge wollen die Bosse des Premier-League-Klubs unbedingt, dass der Innenverteidiger einen Profivertrag unterschreibt. Die Zukunft des 18-Jährigen ist aber nach wie vor ungeklärt.

Sollte Heaven den FC Arsenal tatsächlich am Saisonende verlassen, würde den Nordlondonern nur eine Ausbildungsentschädigung zustehen.

Der U19-Nationalspieler Englands stammt aus der Jugend des FC Arsenal. Seit dieser Saison trainiert er regelmäßig bei den Profis mit. Im Oktober 2024 durfte er im EFL Cup gegen Preston North End (3:0) sein Debüt geben.

Ist auch der BVB an Ayden Heaven interessiert?

In dieser Saison brachte es Heaven bislang auf acht Einsätze in der Premier League 2, wo sich die U21-Teams der Klubs aus dem englischen Oberhaus messen. Zudem ist der Junioren-Nationalspieler der Three Lions eine wichtige Größe für die U19-Nachwuchsmannschaft des FC Arsenal, die in der UEFA Youth League aufläuft.

Transfer-Insider Fabrizio Romano hatte im Dezember berichtet, dass Borussia Dortmund die Fühler ebenfalls nach Heaven ausstreckt. Neben dem BVB soll auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam Interesse an einer Verpflichtung des großgewachsenen Innenverteidigers zeigen, der 2019 aus der Jugend von West Ham United in den Nachwuchs von Arsenal kam.