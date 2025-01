"Werden wir sehen": Stammspieler lässt S04-Zukunft offen

IMAGO/RHR-FOTO

Noch ist unklar, ob Marcin Kaminski (l.) beim FC Schalke 04 bleibt

Beim FC Schalke 04 ist Marcin Kaminski nur noch bis Sommer 2025 vertraglich gebunden. Durchaus möglich, dass der ehemalige Stuttgarter trotz eines Stammplatzes in Gelsenkirchen gehen muss. Der Abwehr-Routinier blickt entspannt auf seine offene Zukunft.

Gut möglich, dass sich der FC Schalke 04 im kommenden Sommer einem erneuten Kader-Umbruch unterziehen muss. Laut "WAZ" müssen mit Marcin Kaminski, Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr auch drei Stammspieler um einen Verbleib bei den Knappen kämpfen. Für eine Ausweitung der Zusammenarbeit müsse sich das Trio "sehr anstrengen" hieß es zuletzt.

Gespräche mit den Profis wollen die Verantwortlichen der Königsblauen dem Vernehmen nach aber dennoch führen. Routinier Kaminski blickt ganz entspannt auf die anstehenden Verhandlungen. "Ich fühle mich gut, bin fit und gesund und möchte weiter Fußball spielen. Wie es weitergeht, werden wir sehen", stellte der 33-Jährige gegenüber der "WAZ" klar.

FC Schalke 04: Kaminski lässt Kritik kalt

Bei den Knappen ist der ehemalige Verteidiger des VfB Stuttgart nicht unumstritten. Zu langsam sei der siebenfache Nationalspieler Polens, der insbesondere im Aufbauspiel des Revierklubs glänzen kann. Die Kritik lässt Kaminski kalt: "Das kommt ja immer wieder. Die Hauptsache ist, das Vertrauen von Trainer, Team, den Spielern, das ist das wichtigste. Ich kann nur alles geben - und wenn Trainer und Team zufrieden sind, dann ist das für mich genug."

Daher wolle sich der Innenverteidiger zunächst einmal wieder auf die kommenden Aufgaben in der 2. Bundesliga konzentrieren. "Ich fokussiere mich auf das Jetzt, auf das nächste Spiel und darauf, gesund zu bleiben", sagte Kaminski weiter, dem sicherlich auch beim anstehenden Rückrundenauftakt gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (live im Ticker bei sport.de) ein Stammplatz in der Startelf winkt.

Kaminski war 2021 ablösefrei vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04 gewechselt. Für die Knappen absolvierte er seitdem 86 Pflichtspiele.