BVB gibt Angebot für Chelsea-Star ab

IMAGO/Ian Tuttle/Shutterstock

Renato Veiga soll es dem BVB angetan haben

Angesichts der enttäuschenden Hinrunde macht Borussia Dortmund derzeit auf dem Wintertransfermarkt Druck und hat dabei offenbar einen Verteidiger des FC Chelsea ins Auge gefasst. Laut mehreren Medien könnte es tatsächlich ernst werden.

Borussia Dortmund könnte im aktuellen Transferfenster gleich zweifach beim FC Chelsea zugreifen. Neben Carney Chukwuemeka steht auch Linksverteidiger Renato Veiga ganz oben auf der Liste. Bei Veiga könnte es sogar ganz schnell gehen.

Denn nachdem schon "Bild" am Donnerstag berichtete, dass sich die Verhandlungen zwischen den Blues und dem BVB um die Dienste des Abwehrmannes "in den letzten Zügen" befinden, legt nun "Sky" mit detaillierten Informationen nach.

Demnach haben die Dortmunder nun ein Leihangebot für den 21-jährigen Portugiesen abgegeben. Konkret soll es um eine Leihe bis Saisonende inklusive Kaufoption gehen. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist noch nicht bekannt.

Klar ist aber offenbar, dass der BVB bereit ist, eine Leihgebühr zu zahlen und Veigas komplettes Gehalt zu übernehmen.

Die Verantwortlichen des FC Chelsea würden das Angebot aus Deutschland derzeit unter die Lupe nehmen, heißt es beim Pay-TV-Sender.

BVB und Chelsea haben gute Verbindungen

Gut für den BVB: Durch den damaligen Leih-Deal von Ian Maatsen, dessen Intermezzo beim BVB (Anfang 2024 bis Sommer 2024) sich für den Revierklub, den Spieler und auch den FC Chelsea voll auszahlte, sind die Beziehungen nach England positiv. Die Chancen auf einen schnellen Abschluss stehen gut.

BVB-Coach Nuri Sahin und Sportdirektor Sebastian Kehl gelten als große Fans von Veiga, wollen ihn zur Verstärkungen der zuletzt arg wankenden Abwehr gern zu den Schwarz-Gelben lotsen. Veiga hat für Chelsea in dieser Saison 18 Pflichtspiele absolviert, dabei gelangen ihm zwei Tore und ein Assist.

Neben Veiga und oben genanntem Chukwuemeka, der im Mittelfeld beheimatet ist, gibt es zudem auch Neuigkeiten mit Blick auf den Angriff. Der seit einigen Tagen in Dortmund gehandelte Marcus Rashford sei zu einem Gehaltsverzicht bereit. Der BVB befinde sich in neuen Gesprächen mit dem Linksaußen, so "Sky".