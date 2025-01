"Hatte ein Angebot": Gikiewicz plaudert S04-Interesse aus

IMAGO/Dawid Figura

Angeblich war der FC Schalke 04 an Rafał Gikiewicz dran

Während der laufenden Winter-Transferperiode vollzog der FC Schalke 04 eine kleine Rochade auf der Torhüter-Position. Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann, den es zu Eintracht Braunschweig zog, wurde durch Loris Karius ersetzt, der vorerst ebenfalls als Ersatz eingeplant ist. Der ehemalige Bundesliga-Schlussmann Rafał Gikiewicz verriet nun spannende Details.

Zwischen 2014 und 2023 lief Rafał Gikiewicz für verschiedene Vereine in der 1. und 2. Bundesliga auf. Mittlerweile kickt der Pole wieder in seiner Heimat. Beim Ekstraklasa-Klub Widzew Lodz ist der 37-Jährige die Nummer eins, kam in dieser Spielzeit bereits auf 18 Ligaeinsätze für den Tabellenneunten.

Nun verriet der Schlussmann, der in Deutschland unter anderem das Trikot von Union Berlin und dem SC Freiburg trug, dass ihm zuletzt die Möglichkeit geboten wurde, wieder in der 2. Bundesliga aufzulaufen. Der Routinier plauderte im Gespräch mit dem polnischen Online-Portal "meczyki.pl" aus, dass der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung interessiert war.

FC Schalke 04: War Loris Karius nur Plan B?

"Ich hatte ein Angebot, zu Schalke zu gehen. Mein Agent hat mich angerufen und ich wusste schon zwei Wochen vorher, dass der Torwart, der bei Eintracht Braunschweig war und dann nach Schalke ging, dort keine Rolle mehr spielt und zurückkommen will. Aber Schalke wollte erst einen neuen Torwart verpflichten, bevor sie ihn gehen lassen", so der ehemalige Nationalspieler.

Gemeint ist damit Ron-Thorben Hoffmann, der in Gelsenkirchen nicht über die Rolle als Backup hinauskam und unlängst an seinen Ex-Klub zurück verliehen wurde. Als Ersatz kam der ehemalige Liverpool-Schlussmann Loris Karius ans Berger Feld. Den 31-Jährige habe der FC Schalke 04 nur geholt, weil "sie sich mit mir nicht einigen konnten", machte Gikiewicz deutlich.

Abschließend äußerte der Routinier noch eine spannende These: "Ich habe die Information, dass er [Karius], sobald er wieder voll fit ist, in zwei oder drei Wochen, die Nummer eins im Tor sein wird."