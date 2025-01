RB Leipzig verkündet festen Transfer

IMAGO/Sven Sonntag

Arthur Vermeeren bleibt bei RB Leipzig

Arthur Vermeeren bleibt RB Leipzig erhalten. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Freitagmittag die feste Verpflichtung seiner Leihgabe, die mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet wird.

RB Leipzig bindet Arthur Vermeeren bis 2029 an sich.

Der 19-Jährige wechselte im letzten Sommer zunächst auf Leihbasis von Atlético Madrid an den Cottaweg. Die Kaufpflicht wurde nun aktiviert, da der defensive Mittelfeldspieler die entsprechende Anzahl an Einsätzen erreicht habe, teilten die Sachsen in einem offiziellen Statement mit.

Wie "Bild" berichtet, muss RB Leipzig im Sommer rund 20 Millionen Euro an Atlético Madrid überweisen.

Vermeeren "sehr glücklich" über Verbleib bei RB Leipzig

Er sei "sehr glücklich darüber, auch in den kommenden Jahren ein Roter Bulle zu sein. Ich fühle mich seit Tag eins sehr wohl in Leipzig. Auch und vor allem meine sportliche Entwicklung betreffend, ist das aufgegangen, was mir die Verantwortlichen bei meinem Wechsel im Sommer aufgezeigt haben. Ich habe die Möglichkeit, mich über viele Spielminuten weiterzuentwickeln und dem Team auf dem Platz zu helfen", kommt Vermeeren in der Mitteilung von RB Leipzig zu Wort.

"RB Leipzig hat einen sehr guten Ruf als Verein mit großem Potential, bei dem sich junge Spieler auf höchstem Niveau beweisen und den nächsten Schritt gehen können. Gemeinsam wollen wir noch viel erreichen. Ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre", führte der Belgier aus.

Vermeeren habe sich "schnell bei uns eingefügt, viele Spielminuten gesammelt und ist in unserem Mittelfeld zu einer verlässlichen Größe geworden. Arthur verfügt über eine sehr gute Spielkontrolle, Ruhe auch in engen Situationen und trifft dabei oft die richtige Entscheidung. Dabei darf nicht vergessen, dass Arthur immer noch sehr jung ist und eine Menge Potential hat", lobte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.