Neue Zahlen zum Marmoush-Transfer enthüllt

IMAGO/Jürgen Kessler

Steht kurz vor einem Wechsel nach England: Omar Marmoush

Von den Fans von Eintracht Frankfurt hat sich Omar Marmoush am Freitagabend nach dem Heimerfolg gegen den BVB (2:0) bereits verabschiedet. Im Zuge seines bevorstehenden Wechsels zu Manchester City gibt es nun neue Einzelheiten.

Der Transfer-Hammer des Winters hat endgültig konkrete Züge angenommen, eine mündliche Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und Manchester City über einen Wechsel von Omar Marmoush wurde Medienberichten zufolge inzwischen erzielt.

Am Freitag stand der Stürmer im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund schon nicht mehr im Kader von Cheftrainer Dino Toppmöller. Gleichwohl war der 25-Jährige im Stadion, um seine Noch-Mitspieler anzufeuern - und sich anschließend von der SGE-Kurve zu verabschieden.

Für Eintracht Frankfurt ist der Abschied des Top-Torjägers zwar schmerzhaft, immerhin wird er mit reichlich Geld kompensiert. Nach RTL-Informationen bekommen die Hessen 75 Millionen Euro als Fixbetrag, fünf Millionen Euro sollen als Bonuszahlungen hinzukommen. Diese sind an die Zahl der Einsätze und der Erfolge bei seinem künftigen Klub geknüpft. Auch der "kicker", "Bild" und "Sky" berichten über diese Summen.

Marmoush winkt Mega-Vertrag nach Abschied aus Frankfurt

Der TV-Sender kennt zudem erste Details aus Marmoushs Vertrag bei Manchester City, den er nach Absolvierung des obligatorischen Medizinchecks unterzeichnen soll. In der Show "Transfer-Update" am Freitagabend hieß es: Der Ägypter streicht künftig angeblich 16 Millionen Euro brutto pro Jahr ein. Das Jahresnettogehalt soll laut "Sky" rund zehn Millionen Euro betragen. Im Trikot der Frankfurter Eintracht soll er "nur" 1,8 bis 2 Millionen Euro verdient haben.

Eigentlich besitzt Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis 2027. Dass die SGE einem Wechsel im Winter zugestimmt hat, liegt wohl allein daran, dass ManCity die hohe Ablöseforderung erfüllt hat.

Markus Krösche hatte am Freitag bei "DAZN" erklärt: "Dass es im Winter passieren wird, ist nicht so geplant gewesen. Aber das ist im Leben manchmal so. Großes Kompliment an Omar, der in den letzten beiden Spielen eine herausragende Leistung gebracht hat. Das zeigt, was für einen Charakter er hat."