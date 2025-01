Hamann sendet eindringliche Trainer-Warnung an den BVB

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Wie lange bleibt die Konstellation auf der BVB-Bank noch bestehen?

Beim BVB brennt der Baum. Eine Entlassung von Trainer Nuri Sahin scheint nach dem sportlichen Sturzflug unausweichlich. Dabei könnten die Dortmunder in den Augen von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann aber einen schweren Fehler begehen.

Wie lange Nuri Sahin noch als Hauptverantwortlicher auf der BVB-Bank sitzen wird, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass sein Trainerstuhl höchstens noch auf einem Bein steht. Eine weitere Niederlage am Dienstag in der Champions League beim FC Bologna (ab 21 Uhr im sport.de-Ticker) und die Dortmunder Bosse werden wohl handeln müssen und den Ex-Profi vor die Tür setzen.

Das ist allerdings leichter gesagt als getan, findet Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der die Schwarz-Gelben vor einem potenziell folgenschweren Fehler warnt. Er sieht in Dortmund derzeit eine Mannschaft, die in "ihre Einzelteile" zerfällt, sagte Hamann am Samstag bei "Sky". Seine Befürchtung: Auch ein neuer Trainer kann die Scherben nicht mehr zusammensetzen.

Hamann warnt den BVB vor Trainer-Schnellschuss

Sollte der BVB nach einem möglichen Sahin-Aus direkt einen festen Trainer wie Sandro Wagner oder auch Erik ten Hag verpflichten, "wäre der im Sommer vielleicht schon wieder verbrannt". Hamann empfiehlt den Schwarz-Gelben daher einen Interimstrainer bis zum Ende der Saison, um zu retten, was noch zu retten ist. Erst danach, so der "Sky"-Experte, sollte die Borussia wieder einen Übungsleiter holen, der im Idealfall über Jahre bleiben wird.

Die aktuell viel diskutierte Sahin-Entlassung ist in Hamanns Augen schon lange "überfällig. Ich hatte schon im Winter das Gefühl, dass die Wurzeln von Nuri Sahin [beim BVB] und sein junges Alter ihn im Job gehalten haben", urteilte der ehemalige Profi. Für ihn steht nach der jüngsten Entwicklung außer Frage: "Egal, wer da hingeht, es wird unheimlich schwer."

In der Bundesliga ist der BVB unter Sahin zuletzt bis auf den zehnten Platz abgestürzt. In den letzten sieben Ligaspielen feierte das Team nur einen einzigen Sieg. Zufriedenstellend ist bisher lediglich die Ausbeute in der Champions League, in der die Schwarz-Gelben vier ihrer sechs Partien gewannen.