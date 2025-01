Eberl will nichts zu Musiala, Davies und Co. sagen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beim FC Bayern laufen in diesen Tagen viele Vertragsgespräche

Beim FC Bayern stehen einige wegweisende Entscheidungen kurz bevor. In der vergangenen Woche wurde in den Vertragsgesprächen mit Jamal Musiala und Alphonso Davies bereits von einem bevorstehenden Durchbruch berichtet. Das konnte oder wollte Sportvorstand Max Eberl in dieser Form am Samstag aber nicht bestätigen.

Zu den laufenden Vertragsgesprächen mit Leistungsträgern wie Jamal Musiala oder auch Alphonso Davies und Manuel Neuer werde er "nichts sagen", wimmelte Eberl am Samstag am "Sky"-Mikrofon sämtliche Versuche ab, die Medienberichte der vergangenen Woche zu bestätigen - oder zu dementieren.

Berichtet worden war unter anderem, dass der FC Bayern den neuen Vertrag von Musiala mit einer zweigleisigen Ausstiegsklausel ausstattet. Ebenso zu lesen war von einem Durchbruch in den Gesprächen mit Davies und einer kurz bevorstehenden Einigung mit dem Kanadier.

Eberl will "haltbaren" Kader für den FC Bayern

Einzelheiten dazu waren Eberl nicht zu entlocken. "Am langen Ende müssen wir entscheiden, was wir tun. Es müssen Verträge unterschrieben und Wünsche erfüllt werden. Wir versuchen für den FC Bayern einen Kader zu bauen, der die nächsten Jahre erfolgreich ist. Das hat unterschiedlichste Facetten", erklärte der Sportvorstand lediglich, dass die Gespräche mit einem Haufen Arbeit im Hintergrund verbunden sind.

"Es ist nicht so, dass Christoph Freund und ich von Spiel zu Spiel fahren und nichts zu tun haben. Wir machen unseren Job und versuchen Dinge zu vollziehen, die wir vollziehen wollen", erklärte Eberl weiter, ohne auf Details einzugehen.

Die Vertragsgespräche mit zahlreichen Leistungsträgern dominieren seit Wochen die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Diskutiert wird nicht nur die Zukunft von Musiala und Davies, sondern auch die von Joshua Kimmich, Leroy Sané und weiteren Stars. Eine Vertragsverlängerung mit einem der großen Namen haben die Münchner bisher noch nicht bekanntgegeben.