Duo beim FC Bayern vor dem Aus? Harry Kane wird deutlich

IMAGO/Darius Simka

Harry Kane äußert sich zur Kader-Planung des FC Bayern

Superstar Harry Kane würde gerne mit allen Abgangskandidaten beim FC Bayern weiter zusammenspielen - auch mit seinem englischen Landsmann Eric Dier sowie mit Nationalspieler Leroy Sané.

"Natürlich würde ich es lieben, wenn Eric bleibt", sagte Harry Kane nach dem 3:2 (2:1) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg über den Verteidiger, der schon bei Tottenham Hotspur sein Teamkollege war.

Dier mache es als Backup für die "fantastischen" Min-Jae Kim und Dayot Upamecano "großartig", lobte der Torjäger.

Dass Kanes Wunsch erfüllt wird, scheint allerdings derzeit eher unwahrscheinlich zu sein. Diers Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus und soll laut übereinstimmenden Medienberichten voraussichtlich nicht verlängert werden.

Ähnliches gilt für Leroy Sané, der sich zuletzt nach einem enttäuschenden ersten Saison-Halbjahr allerdings formverbessert zeigte. "Wir alle wissen, welche Qualitäten Leroy hat, er kann am Ball sehr gefährlich sein, hat so viel Geschwindigkeit und so großes technisches Können", schwärmte Kane.

Seit er mit Sane zusammenspiele, versuche er ihn dabei zu unterstützen, "mehr Tore zu erzielen, mehr in den Strafraum zu kommen - und ich denke, er beginnt, das zu tun. Leroy ist ein fantastischer Spieler und es macht Freude, mit ihm zusammenzuspielen".

FC Bayern: Bosse skeptisch bei Leroy Sané?

Sané, der aktuell angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen kann, ist für einen Verbleib beim FC Bayern dem Vernehmen nach zu Gehaltseinbußen bereit. Die Verantwortlichen sollen wegen seiner in der Vergangenheit stark schwankenden Leistungen aber skeptisch sein, hieß es zuletzt immer wieder.

Mit den Leistungsträgern Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies würden die Entscheider an der Säbener Straße dagegen lieber heute als morgen verlängern. Allerdings laufen in allen drei Fällen noch die Vertragsgespräche.

"Ich hoffe, dass sie unterschreiben", sagte Kane, "damit wir das, was wir in dieser Saison bereits aufgebaut haben, weiter aufbauen können".