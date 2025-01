Sahin ergreift drastische Maßnahme beim BVB

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

BVB-Coach Nuri Sahin ist angezählt

Mit dem 0:2 am Freitag bei Eintracht Frankfurt rutschte Borussia Dortmund noch tiefer in die Krise. BVB-Coach Nuri Sahin griff in Folge der Begegnung offenbar zu einer drastischen Maßnahme.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, strich der 36 Jahre alte Übungsleiter den Dortmunder Profis ihren ursprünglich trainingsfreien Sonntag. Stattdessen habe Nuri Sahin die BVB-Stars ab dem späten Vormittag zu einer Einheit auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel gebeten.

Auch die Vereinsbosse gingen demnach mit gutem Beispiel voran: Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl hätten sich ebenfalls vor 11 Uhr eingefunden, heißt es.

Bereits am Dienstag (21:00 Uhr) tritt der BVB in der Champions League beim FC Bologna an - eine Partie, die für Sahin aller Voraussicht nach über seine berufliche Zukunft entscheidet. Verlieren die Schwarz-Gelben auch in Italien, rechnen alle Beobachter mit einer Trennung von dem früheren BVB-Profi.

"Es ist in seiner und unserer Verantwortung, dass wir für Borussia das Beste herausholen müssen. Nuri wird in Bologna auf der Bank sitzen mit der klaren Erwartungshaltung, dass wir jetzt Siege und Erfolgserlebnisse brauchen", hatte Ricken nach der Pleite in Frankfurt bei "DAZN" betont.

Sahin-Aus beim BVB? Mehrere Trainer-Kandidaten gehandelt

Auch Sahin selbst ist sich der Lage bewusst. Zwar sei sein "persönliches Wohlbefinden" in der aktuellen Situation "zweitrangig", sagte er.

Bezogen auf ein mögliches "Endspiel" in Bologna erklärte Sahin aber: "Ich weiß auch, wie das Spiel und wie das Geschäfts läuft. Die Argumente, die ein Trainer und eine Mannschaft liefern können, liegen immer auf dem Platz. Die Wahrheit liegt auf dem Platz - und da müssen wir abliefern."

Mögliche Nachfolger werden rund um den BVB bereits gehandelt. Urs Fischer könnte laut "Bild" ein Kandidat sein. Die "WAZ" berichtete, Erik ten Hag sei Favorit im Falle eines Sahin-Rauswurfs.