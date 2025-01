Matthäus übt deutliche Kritik am BVB

IMAGO/Philipp Szyza

Lothar Matthäus kommentiert die BVB-Krise

Borussia Dortmund wankt nach drei Niederlagen zum Jahresauftakt bedenklich. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nimmt die Führungsspieler des BVB in die Pflicht.

"Da kommt einfach nichts", kritisierte Lothar Matthäus die Routiniers wie Kapitän Emre Can und Julian Brandt bei "Sky90".

Der BVB ist mit Niederlagen gegen Bayer Leverkusen (2:3), Holstein Kiel (2:4) und Eintracht Frankfurt (0:2) in das neue Jahr gestartet. Borussia Dortmund rangiert in der Fußball-Bundesliga nach den ersten 18. Spieltagen lediglich auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt bereits sieben Zähler.

Matthäus kritisiert BVB-Trainer-Sahin

Trainer Nuri Sahin steht folgerichtig unter Druck. Matthäus attestiert dem 36-Jährigen eine Mitschuld an der sportlichen Misere. "Es ist keine Hierarchie in Mannschaft, es ist keiner da, der die Mannschaft führt wie ein Kimmich in München oder ein Xhaka in Leverkusen", analysierte der Weltmeister von 1990.

Die Spieler wüssten nicht, wo sie beim Terzic-Nachfolger in welcher Hierarchie stehen, so der Kritikpunkt. "Sahin hat nicht die Mannschaft gefunden, die die DNA hat, die wir von Borussia Dortmund kennen", meinte Matthäus.

Der TV-Experte führte aus: "Nuri hat von Anfang nicht das gemacht, was ich von einem Trainer erwarte. Dass er sagt, ich komme als neuer Trainer, habe neue Spieler und versuche, erst mal, die ersten 13,14 Spieler zu finden. Sondern er wollte alle mitnehmen und das ist ihm bis heute nicht gelungen."

BVB in der Champions League gefragt

Für Borussia Dortmund geht es am Dienstagabend (21 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) auswärts beim FC Bologna weiter. Die Schwarz-Gelben liegen in der Ligaphase nach sechs von acht Spieltagen auf dem neunten Platz. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Sahin und Co. hoffen in der Königsklasse auf das erste Erfolgserlebnis in 2025.