Verwirrung um HSV-Interesse an Bayern-Juwel

IMAGO/Markus Ulmer

Adam Aznou will sich beim FC Bayern durchsetzen

Adam Aznou gilt als eines der größten Talente beim FC Bayern. Um eine mögliche Leihe zum HSV gibt es nun widersprüchliche Meldungen.

Das marokkanische Portal "Mountakhab Foot" hatte am Sonntag berichtet, dass der Hamburger SV Abwehr-Juwel Adam Aznou vom FC Bayern bis zum Saisonende ausleihen will.

Die "Bild" hält allerdings dagegen und schreibt, dass die Gerüchte nicht zutreffend sind.

Fest steht, dass Aznou bei den Profis des FC Bayern bislang kaum eine Chance bekommt. Bislang stand der 18-Jährige zwei Mal für das Team von Trainer Vincent Kompany auf dem Platz.

Der dreifach A-Nationalspieler Marokkos durfte Anfang November beim 3:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga debütieren. Beim Auswärtsspiel auf Schalke gegen Schachtar Donezk (5:1) Mitte Dezember stand er zudem erstmals in seiner Karriere in der Champions League auf dem Rasen. Weitere Einsätze kamen bislang nicht hinzu.

Zumeist kommt Aznou bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern oder bei der U19 in der Youth League zum Einsatz.

Aznou schließt Winter-Abschied vom FC Bayern aus

Im Dezember hatte sich Aznou noch zu seiner Zukunft geäußert und betont, dass er keine Absichten hat, die Münchner zu verlassen.

"Im Moment möchte ich mich nicht verleihen lassen. Nur für sechs Monate ist das in meinen Augen nicht die beste Option. Vielleicht wird das im Sommer ein Thema – aber das hängt davon ab, wie die nächsten Monate bis Saisonende verlaufen und was dann das Beste für meine Entwicklung ist", sagte der Linksverteidiger zur "Bild" und ergänzte: "Ich möchte mir meinen Platz bei den Profis erkämpfen, das ist bei Bayern eine große Herausforderung!"

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigte sich Aznou durchaus zufrieden. "Das war ein spektakulär gutes Jahr für mich. Mit meinem ersten Bundesliga-Spiel und meinem Debüt für die marokkanische Nationalelf konnte ich einen großen Sprung machen. Ich habe alle Ziele erreicht, die ich mir für 2024 gesetzt hatte" so der gebürtige Spanier.