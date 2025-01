Schlotterbeck ordnet Zoff-Szene ein

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Im angeregten Gespräch: Die BVB-Profis Schlotterbeck (li.) und Can (re. daneben)

Bei Borussia Dortmund hängt nach drei Pleiten in Folge der Haussegen schief. Das war am Wochenende nach der Niederlage in Frankfurt auch auf dem Platz zu sehen, als sich Verteidiger Nico Schlotterbeck und BVB-Kapitän Emre Can ein Wortgefecht lieferten. Nun hat Schlotterbeck verraten, worum es zwischen ihm und Can ging.

Das 0:2 bei Eintracht Frankfurt am letzten Wochenende markierte bereits die dritte Niederlage für Borussia Dortmund in 2025. Auf ein 2:3 zum Jahres-Start gegen Meister Bayer Leverkusen, folgte ein peinliches 2:4 beim Aufsteiger in Kiel und schließlich die Pleite am Main.

Nach der Partie gegen die SGE zeigten TV-Bilder deutlich, dass sich die beiden Defensiv-Spezialisten Nico Schlotterbeck und Emre Can aufgebracht unterhielten.

Can hatte Schlotterbeck vom Zaun weggezogen, wo sich der Verteidiger vor den eigenen Fans postiert hatte, beide gestikulierten wild.

"Das größte Problem, was sie jetzt haben: Can und Schlotterbeck haben diskutiert. In so einer Diskussion rückst du zusammen oder zerfällst in Einzelteile", analysierte "Sky"-Experte Dietmar Hamann die Zoff-Szene und vermutete, dass das Klima im BVB-Team vergiftet sein könnte.

Von "Bild" auf den Vorfall in Frankfurt angesprochen, wiegelte Schlotterbeck am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel beim FC Bologna (Dienstagabend, 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) jedoch ab.

Schlotterbeck: Keine leichte Phase für den BVB

"Natürlich war die Stimmung in der Mannschaft schon mal besser! Es ist es keine leichte Phase für die Mannschaft", beteuerte der Nationalspieler. Er sei schon lange im Geschäft. "Je besser es läuft im Verein, desto besser geht einem natürlich auch privat", erklärte er.

Als das Boulevard-Blatt nicht locker ließ, fügte Schlotterbeck an: "Aber ich habe mich mit Emre nicht gestritten und nur seinen Anweisungen gefolgt. Er ist mein Kapitän!" Das Ganze werde derzeit "zu heiß gekocht".