Finale dahoam? Bayern-Ikone hat noch Zweifel

IMAGO/RHR-FOTO

Holger Badstuber (r.) spricht über den FC Bayern

Der FC Bayern hat im Jahr 2025 Großes vor: Genau wie vor 13 Jahren will der Rekordmeister in der Champions League das Endspiel im eigenen Stadion erreichen. Holger Badstuber war damals hautnah dabei und weiß, worauf es in den kommenden Monaten ankommt.

Wie der ehemalige Innenverteidiger des FC Bayern im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" verriet, stelle das Finale dahoam zwar einen besonderen Anreiz dar. Doch für eine Erfolgsgeschichte brauche es letztlich mehr.

"Es hängt davon ab, wie fit sie sind, wie sie in der Bundesliga dastehen und ob sie es unbedingt wollen", schilderte Holger Badstuber.

Aufgrund der vielen Variablen zeigte sich der 35-Jährige deshalb vorsichtig mit einer Prognose: "Sie gehören zum Favoriten-Kreis dazu. Sie sind aber für mich nicht die Favoriten."

In der vergangenen Saison war der FC Bayern unter Thomas Tuchel erst im Halbfinale gegen Real Madrid ausgeschieden. Ganz grundsätzlich sieht Badstuber den Klub inzwischen auf einem besseren Kurs.

FC Bayern kommt aus einer titellosen Saison

"Mir gefällt, dass sich der Verein beruhigt hat. Es gab in den letzten Saisons viel Unruhe im Präsidium und bei den Entscheidern", befand der Ex-Nationalspieler.

"Thomas Tuchel wurde von der Führungsetage mit bestimmten Themen allein gelassen", so Badstuber. "Jetzt ist ein Trainer gekommen, der viel mehr unterstützt wird." An der Isar laufe "es jetzt wieder geregelter ab", lobte er den Kurswechsel.

Eben dieser Kurswechsel war nach der ersten titellosen Saison seit 2012 aber auch geboten. Damals hatte der BVB unter Jürgen Klopp die Bayern-Dominanz mit dem Double-Sieg gebrochen.

"Aus der Sicht eines Bayern-Spielers ist da Wut, Zorn, Frust und Selbstkritik dabei", erinnerte sich Badstuber an das denkwürdige Jahr, das beim FC Bayern einen neuen Hunger weckte. "Ich mochte die Gelben natürlich gar nicht. Jetzt kann ich sagen, es war wahrscheinlich eines der intensivsten Battles im deutschen Fußball."