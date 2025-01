Sammer rechnet knallhart mit dem BVB ab

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Matthias Sammer schoss scharf gegen den BVB

Nach dem enttäuschenden Auftritt von Borussia Dortmund in der Champions League gegen den FC Bologna droht Nuri Sahin das Aus. BVB-Berater Matthias Sammer rechnete nach der Niederlage in Italien knallhart mit den Schwarz-Gelben ab und äußerte sich zur Zukunft des Trainers.

"Wenn wir analytisch vorgehen: Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung. Das muss man einfach sagen. Wenn du das heute siehst, da ist die Grundlage nicht da", urteilte Matthias Sammer nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund gegen den FC Bologna bei "Amazon Prime".

Der BVB-Berater polterte weiter: "Die Mannschaft kann nicht verteidigen, aber angreifen kann sie auch nicht. Wann war der letzte Torschuss? In der 17. Minute!? Es gibt keine klare Struktur, es fällt alles auseinander."

Die Dortmunder seien nicht an "einer Übermannschaft" gescheitert, so der 57-Jährige mit Blick auf den derzeitigen Tabellensiebten der Serie A.

Sammer äußerte sich auch zur unklaren Zukunft von BVB-Trainer Nuri Sahin. Eine Prognose wollte er nicht abgeben: "Das hat ja der Klub in der Kabine für sich zu besprechen. Das läuft in Dortmund ganz sauber. Die besprechen sich gerade. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Es ist eine schwierige Situation."

BVB-Ricken lässt Sahin-Zukunft offen

Geschäftsführer Lars Ricken hatte am nach der Partie angekündigt, dass sich die Dortmunder Verantwortlichen am Mittwoch zusammensetzen wollen, um über die Zukunft von Sahin zu diskutieren.

"Wir werden morgen nach Hause fahren, dann werden wir uns alle in Ruhe zusammensetzen. Wir alle wollen das Beste für Borussia Dortmund. Und dann werden wir besprechen, was das Beste für Borussia Dortmund ist und was die Lösungen sind, dass wir dann auch wieder in die Erfolgsspur kommen", sagte er bei "Amazon Prime".

Ein Vorgehen, das Sammer begrüßt. "Das ist genau richtig so. Erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann sachlich darüber sprechen. Wir müssen da analytisch rangehen", hob der Europameister von 1996 hervor.