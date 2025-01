Sané bestätigt Interesse anderer Vereine

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Verlängert Leroy Sané seinen Vertrag beim FC Bayern?

Wie es für Leroy Sané beim FC Bayern weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Flügelstürmer ließ mit Blick auf potenzielle Interessenten nun aufhorchen.

"Natürlich haben sich Vereine schon nach meiner Situation erkundigt", gab Leroy Sané gegenüber der "Sport Bild" zu. Der Nationalspieler stellte jedoch klar: "Aktuell kennen aber alle meine Einstellung zu dem Thema: Ich werde mich damit aktuell nicht befassen, sondern mich auf den FC Bayern konzentrieren und mit dem Team versuchen, maximal erfolgreich zu sein."

Dem Bericht zufolge will Sané seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Der 29-Jährige fühle sich in München wohl. "Einen Spirit wie aktuell in unserer Mannschaft habe ich selten in meiner Karriere erlebt", hob er entsprechend hervor.

Weiter heißt es, dass Sané sogar bereit ist, einen verhältnismäßig kurzen und leistungsbezogen Zweijahres-Vertrag zu akzeptieren. Auch zu Gehaltsabstrichen sei der Offensivspieler bereit.

Sané wurde zuletzt noch mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Sané war im Sommer 2020 für 49 Millionen Euro von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Seitdem bestritt er 197 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister, in denen er 55 Tore erzielte und 52 weitere Treffer vorbereitete.

Kane macht sich für Sané stark

Der Vertrag des DFB-Stars läuft am Saisonende aus. Noch ist offen, wie es weitergeht. Die Verantwortlichen sollen wegen seiner in der Vergangenheit stark schwankenden Leistungen skeptisch sein, hieß es zuletzt immer wieder. Sané soll aktuell rund 20 Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

Zuletzt hatte sich Harry Kane für eine Verlängerung seines Teamkollegen ausgesprochen. "Wir alle wissen, welche Qualitäten Leroy hat, er kann am Ball sehr gefährlich sein, hat so viel Geschwindigkeit und so großes technisches Können", schwärmte der Engländer nach dem 3:2 (2:1) in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg.