So denkt Klopp über die Rose-Zukunft bei RB Leipzig

Huebner/Klein

Marco Rose und Jürgen Klopp kennen sich bestens

Kurz vor Weihnachten schien es so, als wenn Marco Rose mit RB Leipzig gerade noch einmal die Kurve bekommen hätte. Doch zuletzt mehrten sich die Diskussionen wieder, ob der Ex-BVB-Trainer der richtige Mann für die Sachsen ist. Fußball-Chef Jürgen Klopp hat offenbar eine klare Meinung, wie es mit dem Chefcoach weitergeht.

Beim VfL Bochum kam RB Leipzig trotz einer 3:0-Führung nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Kritik an Cheftrainer Marco Rose, der schon Anfang Dezember des vergangenen Jahres nicht weit von einer Entlassung war, wächst wieder an. Die Überzeugung, mit dem gebürtigen Leipziger über den Sommer hinaus weiterzumachen ist nicht überall vorhanden.

Laut "Sport Bild" sind die Diskussionen um die Zukunft des 48-Jährigen bei den RB-Bossen "in vollem Gange". Die Entscheidung über eine Weiterbeschäftigung von Rose werde wohl nicht von Ergebnissen in der Rückrunde abhängig sein, sondern sei eher strategischer Natur. Federführend in dem Prozess: Fußball-Chef Jürgen Klopp.

Rose-Zweifel bei RB Leipzig "an vielen Stellen" spürbar

Die BVB-Ikone und Rose kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten beim FSV Mainz 05. "Dass ich Marco gut kenne, ist aber nicht der Grund, dass ich ihn für einen ausgezeichneten Trainer halte", betonte er zuletzt und legte nach: "Ich wäre dafür, dass unsere Trainer noch zehn Jahre bleiben und erfolgreich arbeiten."

Die "Sport Bild" berichtet in ihrer Mittwochsausgabe, dass sich Klopp auch intern für eine Weiterbeschäftigung seines Kumpels stark gemacht hat. Demnach ziehe dies allerdings zwangsläufig eine Vertragsverlängerung mit Rose nach sich, da der Übungsleiter nur noch bis 2026 bei den Roten Bullen unter Vertrag steht.

Ins letzte Vertragsjahr werde man mit dem Cheftrainer nicht gehen, heißt es. Sicher ist ein Verbleib des ehemaligen Bundesliga-Profis aber wohl nicht. Intern sehe man die fehlende Weiterentwicklung vieler Spieler kritisch. Die Zweifel an Rose seien bei RB Leipzig "an vielen Stellen" spürbar, so die "Sport Bild".