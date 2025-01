Hertha BSC droht Talente-Flucht

IMAGO/Andreas Gora

Pascal Klemens (l.) und Ibrahim Maza könnten Hertha BSC im Sommer verlassen

Im Sommer droht dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC offenbar eine regelrechte Talente-Flucht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigen sich Ibrahim Maza, Derry Scherhant, Marton Dardai sowie Pascal Klemens mit einem Abschied von Hertha BSC.

Demnach fehlt den Youngstern die sportliche Perspektive bei der Alten Dame.

Hertha liegt aktuell nur auf dem zwölften Platz der Tabelle der 2. Bundesliga. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt allerdings nur sechs Zähler.

Sollten die Berliner den Aufstiegs verpassen, könnten Maza, Scherhant, Dardai und Klemens ins Grübeln kommen, heißt es.

Maza beim VfB Stuttgart auf dem Zettel?

Maza ist vertraglich noch bis 2027 an Hertha gebunden. Um den 19 Jahren alten Mittelfeldspieler ranken sich seit Monaten Gerüchte. Dem Bericht zufolge liegen dem Leistungsträger Anfragen von Atlético Madrid und dem VfB Stuttgart vor.

Zu seiner Zukunft hat sich Maza zuletzt geäußert. "Ich lese das manchmal und frage ab und zu mal meinen Berater, ob das stimmt. Da sind ja große Kaliber dabei. Es freut mich, wenn mich solche Mannschaften gut finden und an mir Interesse haben. Aber ich will erst mal so gut wie möglich spielen und mich entwickeln. Alles kommt zu seiner Zeit", sagte er zur "Bild".

Ein Winter-Abschied kommt für den Offensivspieler nicht in Frage. "Ich will mit Hertha aufsteigen. Das ist ein klares Ziel von mir. Und ich werde alles dafür tun, dass wir zusammen aufsteigen", stellte er klar und schob hinterher: "Dann schauen wir weiter."

Auch Scherhant (Vertrag bis 2027) ist in dieser Saison bei Hertha BSC gesetzt und hat dank starken Leistungen schon das Interesse einiger Klubs auf sich gezogen.

Dardai hat sein Arbeitspapier erst im vergangenen Herbst bis 2028 verlängert. Zuvor war der 22-Jährige bereits beim FC Augsburg und bei Werder Bremen gehandelt worden.

Klemens (Vertrag bis 2026) soll im Sommer ebenfalls bei anderen Klubs auf dem Zettel gestanden haben.