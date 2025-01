Krösche exklusiv: So lief der Marmoush-Deal mit ManCity

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat sich zum Top-Transfer-Thema des Winters geäußert: Omar Marmoush und sein Wechsel zu Manchester City

Der Wechsel von Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt zu Manchester City beherrschte in den letzten Wochen die Gerüchteküche. Mittlerweile ist der Transfer in trockenen Tüchern. Zeit für SGE-Sportvorstand Markus Krösche im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de auf den Deal zurückzublicken und gleichzeitig in die Zukunft zu schauen und zu verraten, wie die SGE den Verlust des Stürmers auffangen will.

Omar Marmoush trägt ab sofort das Trikot von Manchester City. Der lang erwartete Transfer von Eintracht Frankfurt zu den Cityzens ist mittlerweile unter Dach und Fach. Die SGE darf sich nach RTL-Informationen über eine Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro freuen, die durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 80 Millionen Euro ansteigen kann.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bewies also Verhandlungsgeschick beim Verkauf des Stürmers, der im Sommer 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Main-Metropole gekommen war, sich zu einem der besten Torjäger der Bundesliga mauserte und großen Anteil am Höhenflug der Eintracht hatte. Auch deshalb wollte man Marmoush keine Steine in den Weg legen, wie Krösche im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de verriet.

"Wenn jemand außergewöhnliche Leistungen bringt, war das auch für uns klar, dass das irgendwann passiert. Dass es jetzt im Winter passiert, war auch nicht überraschend", sagte Krösche und betonte, dass man versucht habe "Lösungen zu schaffen".

Zu Beginn hätten ManCity und die SGE noch "unterschiedliche Vorstellungen gehabt", dann sei man aber überein gekommen. Für Krösche habe das gezeigt, dass "man auch Transfers in dieser Größenordnung vernünftig und mit hohem Maß an Respekt und Achtung dann auch so abwickeln kann."

Eintracht-Boss Krösche lobt professionelle Verhandlungen

Die Gespräche seien von einer großen Offenheit und Ehrlichkeit geprägt gewesen: "Sowohl Omar, mit seinem Umfeld, aber auch mit Manchester City, mit Txiki Begiristain, meinem Kompagnon auf der anderen Seite." Durch die guten Beziehungen zu Begiristain, den Krösche schon lange kennt, seien die Verhandlungen immer transparent und professionell gewesen.

Markus Krösche verhandelte mit Txiki Begiristain von ManCity

"Wenn du Profis auf der anderen Seite hast, dann können sie das einschätzen und wissen, dass die Zahlen und die Summen, die wir letztendlich nennen, jetzt keine aus der Welt gegriffenen sind, sondern dass man die sich schon herleiten kann", gab Krösche einen Einblick.

Verwundert nahm der SGE-Sportchef derweil die Medienberichte der letzten Tage auf, in denen es immer wieder vorzeitig hieß, die Eintracht und ManCity hätten sich bereits geeinigt.

"Ich weiß nicht, wie oft jetzt gerade im Fall Omar schon irgendwelche Einigungen verbreitet wurden. Wenn ich das dann lese, denke ich mir nur: Woher wissen sie das denn jetzt oder bzw. wo haben sie denn das her?", sagte Krösche und fügte an: "Weil das dann teilweise noch wirklich in weiter Ferne war." Letztlich gehöre das aber auch zum Fußball-Business dazu.

Eintracht Frankfurt: Wer wird Marmoush-Nachfolger?

Spekulationen gibt es derzeit auch einige darüber, wer bei der Eintracht nun eigentlich auf Marmoush folgen wird. Klar ist für Krösche, dass ein Eins-zu-eins-Ersatz nicht zu finden ist. "Das wird auch dem neuen Spieler nicht gerecht. Sowas hinkt immer", erklärte der Frankfurt-Funktionär. Ein Stürmer dieses Typus sei ohnehin nicht zu finden oder gar nicht bezahlbar.

Aber: Ein Abgang wie der von Marmoush biete "auch Raum für andere Spieler, sich zu entwickeln. Wir haben sehr, sehr viele gute und junge Spieler, auch in der Offensive, die in diesen Raum hineinwachsen können", freut sich Krösche auf mögliche Überraschungen im Kader.

Sollte doch noch ein externer Transfer erfolgen, werde man aber keine Wucher-Preise zahlen. "Wir haben einen marktgerechten Preis im Auge. Den werden wir nicht überschreiten. Und dann machen wir eben was anderes. Wir haben mehrere Spieler definiert, die uns helfen können und setzen nicht alles auf eine Karte", verriet der 44-Jährige und machte deutlich: "Wenn jemand meint, dass er horrende Preise erzielen will, ist das für uns nicht möglich."

Das komplette 21-minütige Interview mit Eintracht Frankfurts Sportchef Markus Krösche ist auf dem Youtube-Channel von RTL zu finden!