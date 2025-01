Eberl kündigt "frohe Kunde" beim FC Bayern an

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Max Eberl und der FC Bayern werden wohl zeitnah zwei Vertragsverlängerungen verkünden

Beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München stehen die Vertragsverlängerungen von gleich zwei Spielern offenbar unmittelbar bevor.

Zumindest deutete Sportvorstand Max Eberl am Mittwochabend an, dass Jamal Musiala und Alphonso Davies ihre Verträge beim FC Bayern verlängern werden.

Vor dem 0:3 der Münchner in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam wurde Eberl am "DAZN"-Mikrophon auf die Zukunft von Musiala und Davies angesprochen. Der 51-Jährige antwortete: "Es ist noch nicht offiziell. Wir sind in sehr, sehr guten Gesprächen. Irgendwann kommt die frohe Kunde."

Mit Blick auf Musiala betonte der Sportvorstand: "Es ist klar: Wir haben uns schon öfter getroffen, wir sind in guten Gesprächen – das hat auch Jamal gestern bestätigt."

Der Nationalspieler hatte bereits am Montag auf einer Pressekonferenz durchblicken lassen, dass er seine Zukunft in München sieht.

"Jeder, der mich richtig kennt, weiß, wie sehr ich den Klub schätze und wie sehr ich es mag hier zu sein. Ich konzentriere mich auf Fußball und mal schauen, was die nächsten Wochen passiert. Die Gespräche laufen gut", so Musiala, dessen Vertrag aktuell noch bis 2026 datiert ist.

Verplappert sich Eberl bei Davies?

Auch bei Davies ist eine Vertragsverlängerung wohl beschlossen worden. Auf die Frage, ob es etwas bei dem Kanadier zu vermelden gibt, geriet Eberl ins Wanken. "Noch nicht, glaube ich. Ich schaue unseren Pressesprecher an. Ich glaube, wir haben noch nichts bekannt gegeben."

Aussagen, die darauf hindeuten, dass bereits eine Einigung erzielt worden ist.

Medienberichten zufolge soll Davies bis 2030 verlängern. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen soll vor allem die Höhe des Jahresgehalts gewesen sein. Laut "Sky" sieht die Einigung nun vor, dass der Linksverteidiger ein Salär in Höhe von rund 15 Millionen Euro jährlich einstreicht.