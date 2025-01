Winter-Transfers? Schalke-Boss lässt aufhorchen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Möglicherweise legt der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt noch nach

Mit Loris Karius fand bislang erst ein Neuzugang den Weg zum FC Schalke 04. Ansonsten hielten sich die Knappen auf dem Transfermarkt weitestgehend zurück, nutzten die Wechselperiode um den aufgeblähten Kader an einigen Stellen zu verkleinern. Bis zum 3. Februar könnte sich das aber ändern, wie S04-Vorstandschef Matthias Tillmann nun verriet.

Das enttäuschende 0:0-Unentschieden in Überzahl bei Kellerkind Eintracht Braunschweig bedeutete für den FC Schalke 04 einen Rückfall in alte Muster. Gerade offensiv hakte es bei den Knappen gewaltig, die mit Moussa Sylla nur einen fitten Mittelstürmer zur Verfügung hatten. Cheftrainer Kees van Wonderen hatte daher im Anschluss betont, dass er sich eine Verstärkung für die Offensive wünscht.

Gut möglich, dass der Wunsch des Niederländers schon bald in Erfüllung geht. "Wir werden eventuell noch etwas auf dem Transfermarkt machen", stellte Vorstandschef Matthias Tillmann am Mittwoch gegenüber der "WAZ" klar. Für welche Position genau eine Verstärkung in Gelsenkirchen anheuern könnte, ließ der 41-Jährige allerdings offen.

FC Schalke 04 verpflichtete bislang erst einen Neuzugang

Mit Ron-Thorben Hoffmann, Lino Tempelmann (beide Eintracht Braunschweig), Bryan Lasme (Grasshoppers Zürich) und Martin Wasinski (KRC Genk) ist der FC Schalke 04 vier Reservisten im Winter auf Leihbasis losgeworden.

Auch der zur U23 strafversetzte Ibrahima Cissé darf noch gehen, wenn ein passendes Angebot für den Innenverteidiger am Berger Feld eingehen sollte.

Hinzu kommen die verletzungsbedingten Ausfälle von Emil Höjlund, Amin Younes und Janik Bachmann, die kurzfristig ebenfalls nicht zur Verfügung stehen werden.

Aufgefangen wurden die Abgänge und Verletzten nur mit einem Neuzugang. Loris Karius kam aus der Vereinslosigkeit zum Zweitligisten und soll dort hinter Stammkeeper Justin Heekeren die Rolle als Backup übernehmen.