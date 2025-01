Trotz Traumstart: Undav mit klarer Forderung an VfB-Stars

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav gewann mit dem VfB Stuttgart zuletzt in Bratislava

Der Start in das neue Kalenderjahr hätte für den VfB Stuttgart nicht besser laufen können. Alle drei Bundesliga-Partien im Januar wurden gewonnen, auch das wichtige Auswärtsspiel in der Champions League bei Slovan Bratislava (3:1) erfolgreich bestritten. Trotz deutlich verbesserter Ausgangslage in beiden Wettbewerben stellte Stürmer Deniz Undav eine klare Forderung an sich und seine Teamkollegen.

Der Angreifer selbst hatte den Auswärtssieg in Slowenien mit einer starken Vorarbeit zum 1:0 durch Jamie Leweling mit eingeleitet, nach der Partie aber fehlende Konsequenz in weiteren VfB-Offensivaktionen als Kritikpunkt genannt.

"Manchmal müssen wir früher Killer sein", formulierte es der deutsche Nationalspieler, der selbst nach überstandener Muskelverletzung wieder in die Startelf der Schwaben gerückt war.

Mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor will der Stuttgarter Angreifer mit seinen Teamkollegen schon am kommenden Samstag zeigen, wenn es um 15:30 Uhr in das richtungweisende Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 geht.

In den letzten Wochen hatte sich der VfB Stuttgart, der sich im Herbst 2024 noch im Formtief zeigte und zeitweise in die untere Tabellenhälfte abgerutscht war, bis auf Platz vier des Bundesliga-Tableaus vorgearbeitet. Der Champions-League-Platz soll nun unbedingt gehalten werden.

VfB Stuttgart träumt noch vom Weiterkommen

"Wir haben Dinge angesprochen, das trägt Früchte, das macht uns gefährlicher als die ersten vier, fünf Monate", erklärte Deniz Undav nach dem Sieg in Bratislava, was sich seiner Ansicht nach zuletzt im Spiel der Schwaben verbesserte. Er forderte weiter: "Dieses Pressing wollen wir in jedem Spiel zeigen."

Um in der Champions League nach schlechtem Saisonstart doch noch weiterzukommen, muss der VfB Stuttgart am kommenden Mittwoch (ab 21:00 Uhr) im entscheidenden Heimspiel gegen Paris Saint-Germain unbedingt punkten. Derzeit rangieren die Schwaben auf dem 24. Tabellenplatz in der Königsklasse und wären damit das letzte Team, welches sich noch für die Playoffs qualifiziert.