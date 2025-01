Bayerns Superstar in der Krise? Das sagt Eberl zu Kane

IMAGO/Mika Volkmann

Harry Kane bliebt zuletzt auch in Rotterdam torlos

Harry Kane hat in der laufenden Saison in 24 Pflichtspielen für den FC Bayern satte 22 Tore erzielt. Auf den ersten Blick ist das nicht weniger als eine Trefferquote auf Weltklasse-Niveau. Doch die nackten Zahlen sind trügerisch - und erste Beobachter wollen längst eine Tor-Krise beim Münchner Superstar ausgemacht haben.

Seit November nämlich hat Harry Kane nicht mehr aus dem laufenden Spiel heraus für den FC Bayern getroffen. Seine letzten beiden Bundesliga-Tore gegen Gladbach und Hoffenheim erzielte der 31-Jährige vom Elfmeterpunkt.

Zuvor traf Kane zuletzt am 22. November beim 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg aus dem laufenden Spiel, erzielte damals alle drei FCB-Tore.

In der Champions League fällt die jüngste Bilanz des eigentlichen Top-Torjägers noch magerer aus: In der Königsklasse gelang Kane nämlich seit seinem Viererpack beim 9:2-Kantersieg gegen Dinamo Zagreb im September nur noch ein weiteres Tor in fünf Spielen.

Steckt der englische Starspieler also in einer veritablen Abschluss-Krise beim FC Bayern, nachdem er auch bei der 0:3-Blamage am Mittwochabend bei Feyenoord Rotterdam mehrere Großchancen ungenutzt ließ?

Bayern Sportvorstand Max Eberl fand in dieser Angelegenheit klare Worte: "Bei Harry mache ich mir am wenigsten Sorgen. Er hat so viele Höhen gehabt, aber auch schon das eine oder andere Tief. Wenn es einer verkraftet, dann ist es Harry Kane."

Harry Kane ist noch immer titellos

Immerhin konnte aber auch der Bayern-Boss der Tatsache nicht widersprechen, dass Mittelstürmer Kane seit sieben Pflichtspielen in der Bundesliga und Champions League nicht mehr aus dem laufenden Spiel heraus getroffen hat.

"Aus dem Spiel heraus hat er lange nicht mehr getroffen, aber er war auch verletzt. Er weiß das und ist wahrscheinlich derjenige, der am kritischsten mit sich selbst ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein mentales Problem für Harry ist. Natürlich brauchen wir seine Tore, das weiß er auch."

Der englische Nationalmannschaftskapitän ist beim FC Bayern angetreten, um in diesem Jahr endlich den ersten großen Titel in seiner Profi-Karriere zu gewinnen. Noch steht Kane nämlich trotz seiner Weltklasse-Qualitäten noch ohne jede Trophäe in einem großen Vereinswettbewerb da.