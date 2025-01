Medien: Roger Schmidt offen für Gespräche mit dem BVB

IMAGO/Joo Bravo / SPP

Kandidat für den BVB: Roger Schmidt

Roger Schmidt ist nach Angaben von RTL/ntv und sport.de derzeit der Wunschkandidat bei Borussia Dortmund, um den Trainerstuhl neu zu besetzen. Zwar hatte der 57-Jährige unlängst angekündigt, erst im kommenden Sommer wieder an der Seitenlinie stehen zu wollen. Einen Wechsel zum BVB schließt er angeblich aber nicht kategorisch aus.

Roger Schmidt ist offen für ein Engagement bei Borussia Dortmund, das berichtet "Bild".

Zwar hatte er zuletzt im Podcast "Spielmacher - Fußball von allen Seiten" klargestellt, in der laufenden Saison "auf keinen Fall noch einen neuen Verein" zu übernehmen. Dies sei aber keine grundsätzliche Absage an den BVB, heißt es nun.

Der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen könne sich einen Wechsel zum BVB im Juli durchaus vorstellen. Und er sei für weitere Gespräche verfügbar.

BVB: Tullberg gegen Werder auf der Bank - Auch Fischer ein Kandidat

"Sport Bild" zufolge hatte es zwischen Schmidt und den schwarz-gelben Verantwortlichen in den vergangenen Wochen und Tagen mehrfach Kontakt gegeben. Wie RTL/ntv und sport.de wissen, wäre Schmidt ohnehin die aktuelle Wunschlösung der BVB-Bosse.

Zwar hatte Geschäftsführer Lars Ricken kurz nach der Entlassung von Nuri Sahin betont, man wolle "in unserer jetzigen Situation externen Input" in den Klub holen, eine Lösung laut "Bild" könnte nun aber sein: Sollte Interimslösung Mike Tullberg, der vorerst nur für das Bundesliga-Spiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen Werder Bremen in die Cheftrainer-Rolle rückt, überzeugen und die geforderte Trendwende schaffen, könnte Roger Schmidt zum "großen Geheimplan" für einen Neuanfang im Sommer werden.

Ricken hatte derweil betont, dass man "durchaus den ein oder anderen Kandidaten" auf der Liste habe. Dazu zählt nach Informationen von RTL/ntv und sport.de auch der ehemalige Union-Berlin-Trainer Urs Fischer. Der 58-Jährige ist seit seiner Entlassung im November 2023 vereinslos.