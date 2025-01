Offiziell! VfB Stuttgart verlängert mit Nationalspieler

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Angelo Stiller (l.) hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert

Wochenlang verhandelten der VfB Stuttgart und Nationalspieler Angelo Stiller über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Arbeitspapiers. Am Dienstag vermeldete der schwäbische Bundesligist dann Erfolg: Der Mittelfeld-Motor unterschrieb einen neuen Vertrag im Ländle, der ihn ein weiteres Jahr an den Vizemeister bindet.

Am Tag vor dem so wichtigen Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain gab der VfB Stuttgart bekannt, das Arbeitspapier von Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller verlängert zu haben. Der Mittelfeldstratege des deutschen Vizemeisters stand am Neckar sowieso noch bis 2027 unter Vertrag.

Der neue Kontrakt des ehemaligen Talents des FC Bayern im Ländle ist nun bis 2028 datiert, wie aus der offiziellen Mitteilung des Vizemeisters der Vorsaison hervorgeht. "Wir haben den Vertrag jetzt vorzeitig verlängert und damit auch gleichzeitig gemeinsam eine Wegmarke gesetzt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Hat Stiller beim VfB Stuttgart eine Ausstiegsklausel?

"Einerseits sind wir inzwischen in der Lage, Qualität langfristig an den Verein zu binden. Andererseits werden die sportlichen Zukunftsaussichten des VfB Stuttgart von Spielern der Top-Kategorie inzwischen absolut positiv bewertet", freute sich der 45-Jährige über den Abschluss des Deals.

Einem Bericht der "Sport Bild" zufolge wird Stiller beim VfB Stuttgart durch seiner Unterschrift zu den Top-Verdienern aufsteigen. Spitzenverdiener im Kader ist dem Fachblatt zufolge Deniz Undav, der demnach rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr einstreicht. Bislang verdiente der 23-jährige Stiller "nur" 1,5 bis zwei Millionen Euro pro Jahr.

Zuletzt hatte die "Bild" noch vermeldet, dass es zwischen den Schwaben und Stiller nicht am Gehalt, sondern an der Vereinbarung einer Ausstiegsklausel hake. Diese wolle man am Neckar auf mindestens 40 Millionen Euro taxieren. Ob auch in diesem Detail eine Lösung gefunden wurde, teilte der VfB nicht mit.