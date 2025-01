Verlängert Stiller beim VfB Stuttgart? Das ist der Stand

IMAGO/MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Verlängert Angelo Stiller seinen Vertrag beim VfB Stuttgart?

Der VfB Stuttgart würde den Ende Juni 2027 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeld-Motor Angelo Stiller gerne frühzeitig verlängern. Klub und Spieler verhandeln seit Wochen über ein neues Arbeitspapier. Mit einem raschen Vollzug ist auf Grund eines "Knackpunktes" in den Gesprächen aber wohl nicht zu rechnen.

"Wir sind in guten Gesprächen und schon des Längeren in Gesprächen", verriet VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bereits Anfang Januar, als er von "Sky" auf eine Vertragsverlängerung von Angelo Stiller angesprochen wurde: "Wir gehen an die Öffentlichkeit, wenn es konkreter wird, wenn wir Ergebnisse zu vermelden haben - und das kann auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen"

Die "Sport Bild" hatte schon vor Wochen vermeldet, dass der deutsche Nationalspieler beim VfB Stuttgart mit einer Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier zu den Top-Verdienern aufsteigen würde. Spitzenverdiener im Kader ist dem Fachblatt zufolge Deniz Undav, der demnach rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr einstreicht. Das Gehalt des 23 Jahre alten Mittelfeldspielers im noch bis 2027 gültigen Vertrag soll derzeit hingegen "nur" 1,5 bis zwei Millionen Euro betragen.

Das ist der "Knackpunkt" zwischen Stiller und dem VfB Stuttgart

Einem neusten Bericht der "Bild" zufolge hakt es zwischen den Schwaben und Stiller nicht am Gehalt, sondern an der Vereinbarung einer Ausstiegsklausel. Diese will man am Neckar auf mindestens 40 Millionen Euro taxieren. Stillers Berater Volker Struth soll damit nicht einverstanden sein, heißt es. Die Option werde somit zum "Knackpunkt" der Gespräche.

Es könne daher noch einige Zeit dauern, bis sich der Bundesliga-Vizemeister und die Spieler-Seite auf eine Verlängerung einigen können. Mit einem baldigen Vertragsverlängerung sei nicht zu rechnen, so die Boulevardzeitung in ihrem Bericht weiter.

Angelo Stiller war im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim zum VfB Stuttgart gewechselt. Unter seinem langjährigen Förderer Sebastian Hoeneß, der ihn bereits bei seinen vorherigen Stationen beim FC Bayern II sowie in Hoffenheim trainierte, avancierte der Spielmacher bei den Schwaben prompt zum Leistungsträger. Inzwischen ist Stiller auch dreifacher Nationalspieler.