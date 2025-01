"Reger Austausch": 1. FC Köln bestätigt Transfer-Gespräche

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Christian Keller sucht für den 1. FC Köln einen neuen Stürmer

Der 1. FC Köln sucht weiterhin fieberhaft nach einer Verstärkung für das Sturmzentrum. Hinter Damion Downs und Tim Lemperle ist der ambitionierte Zweitligist nur dünn besetzt. Ein echter Neuner mit Torjägerqualitäten fehlt im Aufgebot der Geißböcke sogar gänzlich. Sportchef Christian Keller betont, dass man in "regen Austausch" mit potentiellen Neuzugängen stehe.

Zwei Neuzugänge hat der 1. FC Köln bereits verpflichtet. Mit Joel Schmied und Jusuf Gazibegovic holten die Geißböcke zwei Verstärkungen für die Defensive in die Domstadt. Der erhoffte Transfer für das Sturmzentrum lässt allerdings noch auf sich warten. Bisher scheiterten die Bemühungen, in der Offensive nachzulegen.

Sportchef Christian Keller verriet auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, warum sich Transfer-Bemühungen eher schwierig gestalten: "Welcher Spieler, der in einer höheren Liga spielt und auf der Ersatzbank sitzt, kann sich vorstellen in einer tieferen Liga unterwegs zu sein? Das können sich dann einige Spieler leider nicht vorstellen." Auch die finanzielle Komponente spiele eine Rolle.

1. FC Köln schaut auf "die Ersatzbänke der Bundesliga"

"Dann gibt es auch noch das Thema sich wirtschaftlich zu einigen, das sind dann schon viele Dinge, die am Ende mit reinspielen", erläuterte der 46-Jährige weiter: "Das aus unserer Sicht wichtigste ist aber, dass wir unterm Strich überzeugt sind, wenn wir etwas machen. So wie wir es jetzt beim Gazi und Joel gemacht haben und nicht damit wir etwas machen, nur damit es gemacht ist."

Auf der Suche nach Verstärkungen richte man auch den Blick in das deutsche Oberhaus. "Wir schauen uns die Ersatzbänke der Bundesliga schon an. Wir schauen uns aber auch gerne Spieler an, die nicht nur auf der Ersatzbank sitzen", gab Keller weiter zu Protokoll, der in Aussicht stellte, dass sich auf der Zugangsseite bald etwas tun könnte.

"Wir halten die Augen und Ohren offen und sind sicherlich im regen Austausch mit einigen Akteuren", sagte der Sportboss mit Blick auf mögliche Neuzugänge für den Angriff.