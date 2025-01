BVB? Bayer? RB? Hoeneß reagiert auf neue Gerüchte

IMAGO/Grant Hubbs

Ist heiß begehrt: Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart

Mit seiner guten Arbeit beim VfB Stuttgart weckt Sebastian Hoeneß einige Begehrlichkeiten, darunter angeblich bei den Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen, RB Leipzig und BVB. Die anhaltenden und zuletzt wieder neu befeuerten Gerüchte lassen den Erfolgscoach der Schwaben aber nach wie vor kalt.

"Das beschäftigt mich nicht", sagte der 42-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05: "Ich mache mir wirklich keinerlei Gedanken über irgendwas gerade. Ich mache mir nur Gedanken, wie wir gegen Mainz spielen. Ich möchte mit dem VfB erfolgreich sein und dafür tue ich alles. Alles andere lenkt ab."

"Bild" hatte zuletzt über den möglichen Vierkampf um Sebastian Hoeneß mit Blick auf den kommenden Sommer berichtet.

Insbesondere Bayer Leverkusen soll den 42-Jährigen auf dem Zettel haben, für den Fall, dass es Xabi Alonso zu Real Madrid zieht. Aber auch RB Leipzig soll grundsätzliches Interesse an einer Zusammenarbeit bei Hoeneß hinterlegt haben. Bei den Sachsen ist Amtsinhaber Marco Rose angezählt.

Lose wird Hoeneß zudem immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht, der aktuell nach der Trennung von Nuri Sahin aber zunächst eine kurzfristige Lösung sucht.

VfB Stuttgart: Ausstiegsklausel bei Sebastian Hoeneß?

Hoeneß wolle demnach bis Ende März oder Anfang April über seine Zukunft entscheiden. In seinem bis 2027 datierten Vertrag beim VfB Stuttgart soll eine Ausstiegsklausel enthalten sein, ein Verbleib im Ländle sei aber keineswegs ausgeschlossen, hieß es.

"Für Spekulationen kann ich nichts, ich kann es auch nicht kontrollieren. Mein Fokus gilt - und das erwarte ich von allen anderen genauso - nur Mainz 05", betonte Hoeneß.

Er werde "keine Energie verschwenden, um mich da in irgendeiner Form mit zu beschäftigen", stellte er zudem klar: "Ich konzentriere mich auf das, was wir hier tun. Das ist ausfüllend genug bei der Anzahl an Spielen. Da ist keine Zeit für irgendwas anderes."