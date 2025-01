Reus sieht "sehr schwierige Situation" beim BVB

IMAGO/Gary A. Vasquez

Marco Reus blickt auf den BVB

Borussia Dortmund steckt in der Krise. BVB-Legende Marco Reus hofft, dass bei seinem Herzensklub bald wieder Ruhe einkehrt. In die Trainer-Suche einmischen will sich der Routinier nicht.

"Es ist im Gesamten gerade glaube ich eine sehr schwierige Situation", reagierte Marco Reus im Gespräch mit "Sky" auf die Lage bei Borussia Dortmund.

Der BVB hatte sich nach vier Pflichtspiel-Pleiten in Serie am Mittwoch von Nuri Sahin getrennt. U19-Coach Mike Tullberg betreut die Schwarz-Gelben beim anstehenden Bundesliga-Duell mit Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr, im Live-Ticker bei sport.de).

Er selbst habe während seiner Zeit beim BVB ebenfalls "sehr viele Trainerwechsel" miterlebt, erinnerte sich Reus, der zwischen 2012 und 2024 für die Profis von Borussia Dortmund aktiv war. Die Alleinschuld würden die Übungsleiter nicht tragen, stellte der 35-Jährige klar.

"Das ist dann auch immer so ein bisschen, dass die Mannschaft auch gescheitert ist, weil es immer so ein 50:50-Ding ist", sagte Reus: "Am Ende hat der Trainer dann natürlich immer die größte Verantwortung, das ist ja ganz klar. Ich hoffe einfach, dass sie wieder in ruhige Fahrgewässer kommen und dass dieser Klub ein bisschen zur Ruhe kommt."

BVB befindet sich auf Trainersuche

Die Dortmunder Verantwortlichen suchen derzeit noch nach einer langfristigen Lösung. Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de steht aktuell Roger Schmidt ganz oben auf der Liste der Trainer-Kandidaten. Der Name Urs Fischer wird ebenfalls beim BVB diskutiert.

Weitere Namen wie der von Manuel Pellegrini werden in diversen Gerüchten ebenfalls mit den Westfalen in Verbindung gebracht.

Reus selbst will sich nicht einmischen. Um Namen zu kommentieren sei er "zu weit weg und das steht mir dann auch nicht zu", erklärte die BVB-Legende. Reus spielt seit Sommer für LA Galaxy in der nordamerikanischen MLS.