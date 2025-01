FC Bayern verkündet Goretzka-Diagnose

Tom Weller/dpa

Laut Goretzka ist seine Oberschenkelverletzung nicht schlimm.

Fußballprofi Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich beim 2:1-Sieg des Bundesliga-Tabellenführers beim SC Freiburg nicht schwerer verletzt.

Wie der Klub am Sonntag mitteilte, erlitt der 29-Jährige eine Zerrung im linken, hinteren Oberschenkel und "wird einige Tage pausieren". Goretzka war in der 40. Minute ausgewechselt worden.

Noch am Abend hatte er angedeutet, dass sich die Fans keine Sorgen um ihn machen müssen. "Zum Glück ist meine Verletzung nichts Ernstes. Bald zurück", schrieb der 29-Jährige nach der Partie bei Instagram.

Für die Partie in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Slovan Bratislava hat die Verletzung aber keine Auswirkung, dort ist Goretzka nach seiner dritten Gelben Karte ohnehin gesperrt. Am Samstag in der Bundesliga-Partie gegen Holstein Kiel könnte er bei schneller Genesung wieder zur Verfügung stehen.

Zuletzt hatte sich Goretzka mit stärkeren Leistungen wieder zurück in die Formation von Trainer Vincent Kompany gespielt.