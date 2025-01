Einigung erzielt: Stürmersuche des 1. FC Köln vor dem Ende

IMAGO/PIOTR KUCZA/FOTOPYK

Imad Rondic (m.) steht vor dem Wechsel zum 1. FC Köln

Dass der 1. FC Köln auf der Stürmerposition personell noch einmal nachlegen wollte, war bereits seit geraumer Zeit klar. Doch die Suche nach einem echten Neuner gestaltete sich bis zuletzt eher schwierig. Nun scheint sich der ambitionierte Zweitligist allerdings mit einem Angreifer auf einen Wechsel verständigt zu haben.

Die ersten zwei Spiele der Rückrunde gegen den Hamburger SV und die SV Elversberg zeigten, dass der 1. FC Köln in Abwesenheit von Top-Torjäger Tim Lemperle zu harmlos agiert. Seit Wochen sehen sich Sportchef Christian Keller und Co. nach einem Neuzugang für das dünn besetzte Sturmzentrum der Geißböcke um.

Nun deutet sich an, dass zeitnah der lang ersehnte Neuner den Weg in die Domstadt finden könnte. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg hat sich der Zweitligist mit dem bosnischen Mittelstürmer Imad Rondic, der aktuell noch für den polnischen Erstligisten Widzew Lodz auf Torejagd geht, auf einen Transfer geeinigt.

1. FC Köln: Millionen-Ablöse für Rondic?

Der 25-Jährige wolle gerne schnellstmöglich zum 1. FC Köln wechseln, heißt es. Auch der 1. FC Kaiserslautern soll sich um die Dienste des ehemaligen U21-Nationalspielers Bosnien & Herzegowinas bemüht haben, vom Effzeh aber schlussendlich ausgestochen worden sein. Durch sei der Transfer allerdings noch nicht, so Plettenberg bei dem Kurznachrichtendienst X.

Demnach könne der Wechsel immer noch an der ausbleibenden Einigung zwischen dem Tabellenneunten der Ekstraklasa und dem 1. FC Köln scheitern. Laut "Sky" soll sich die Ablösesumme im Bereich von rund einer Millionen Euro bewegen. Beide Klubs befinden sich aktuell noch in Verhandlungen. In Lodz steht der Angreifer eigentlich noch bis Ende Juni unter Vertrag.

Rondic zeigte sich in dieser Saison bislang durchaus treffsicher. In 18 Ligaspielen gelangen der Sturmkante bereits neun Treffer. Zudem legte er zwei weitere Tore für seine Mitspieler auf.