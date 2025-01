Sylla-Wende - Neuzugang "sofort" gewünscht

IMAGO/Gabriel Boia

Moussa Sylla bleibt dem FC Schalke 04 wohl vorerst noch erhalten

Nur in einer der letzten neun Zweitligapartien verließ der FC Schalke 04 den Rasen mit gänzlich leeren Händen. Langsam aber sicher enteilen die Königsblauen so dem Tabellenkeller und nehmen zumindest das Mittelfeld des Rankings in den Blick. Großen Anteil daran hat Stürmer Moussa Sylla. Gut aus Sicht von S04: Gerüchte um einen Verkauf im Winter erstickt ein neuer Medienbericht nun gänzlich.

Nach seinem Doppelpack beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg thront Moussa Sylla vom FC Schalke 04 nun mit 13 Treffern an der Spitze der Torjägerliste der 2. Bundesliga. Ein Umstand, der den Angreifer natürlich extrem wertvoll für die Knappen macht, ein Verkauf im Winter soll beim finanziell angeschlagenen Ex-Bundesligisten dennoch kein Tabuthema gewesen sein - das sieht inzwischen angeblich anders aus.

"Ein Winterabschied ist aber kein Thema", urteilt der "kicker" entschieden. Im Sommer 2025 hingegen soll man bereit sein, Sylla ziehen zu lassen, sofern ein Abnehmer mindestens zehn Millionen Euro auf den Tisch blättert. Da der 25-Jährige vor der laufenden Saison für rund 2,5 Millionen Euro vom FC Pau aus Frankreich nach Gelsenkirchen wechselte, blüht somit ein satter Transfergewinn.

Ein Verbleib des Nationalspielers aus Mali bedeutet dem Fachmagazin jedoch nicht, dass S04 seine mutmaßlichen Winterbemühungen um eine neue Offensivkraft auf Eis legt.

FC Schalke sucht "bestenfalls sofort" Verstärkung

Ein neuer Angreifer soll "bestenfalls sofort kommen", so der "kicker", aber gleichzeitig einen Vorgriff auf die Planungen für die Saison 2025/26 darstellen.

Zuletzt wurden vor allem der Ex-Kölner Sebastian Andersson (vereinslos) und Pape Meissa Ba (FC Grenoble) in Gelsenkirchen gehandelt.

Grundsätzlich betonte Schalkes Coach Kees van Wonderen, dass man sehr gerne noch tätig werden wolle, ließ die Positionen aber offen. "Wir alle wollen, dass noch ein oder zwei Spieler hinzukommen. Aber wir müssen noch ein wenig Geduld haben", sagte der Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Zweitliga-Spiel gegen Nürnberg.