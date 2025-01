Pikante BVB-Forderung an Sammer enthüllt

IMAGO/Max Maiwald/DeFodi Images

Externer Berater beim BVB: Matthias Sammer

Im Zuge der anhaltenden sportlichen Krise bei Borussia Dortmund geriet die Rolle von Matthias Sammer zuletzt in den Fokus. Nun sollen die BVB-Verantwortlichen selbst mit einer pikanten Bitte an ihren externen Berater herangetreten sein.

Wie der "SID" berichtet, soll Matthias Sammer als Experte für "Prime Video" künftig nämlich keine Begegnungen von Borussia Dortmund mehr begleiten.

Dem Vernehmen nach hat Sport-Geschäftsführer Lars Ricken dem 57-Jährigen ebendies nach den jüngsten Diskussionen über Sammers Doppelrolle nahegelegt.

Der BVB wollte sich zu der Enthüllung auf "SID"-Anfrage am Montag nicht offiziell äußern.

Nach der Champions-League-Pleite beim FC Bologna (1:2) in der vergangenen Woche hatte Sammer die Mannschaft vor laufenden Kameras ungewöhnlich hart kritisiert.

Das Team befinde sich in einer "körperlichen und geistigen Nicht-Verfassung", sei weder zur Verteidigung noch zur Offensive fähig, polterte der Europameister von 1996 und löste damit ein gewaltiges Echo aus.

In der folgenden Nacht wurde Trainer Nuri Sahin die Entlassung mitgeteilt, U19-Coach Mike Tullberg übernahm als Interimslösung und wird auch mindestens noch am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) gegen Schachtar Donezk auf der Bank sitzen.

Dicke Luft beim BVB? Watzke widerspricht Gerüchten

Zuletzt hatte es brisante Spekulationen gegeben, wonach BVB-Boss Hans-Joachim Watzke womöglich bewusst auf Distanz zu Sammer gehen könnte. Am Samstag beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte der Geschäftsführer auf seinem Platz auf der Ehrentribüne gefehlt.

Watzke entkräftete die Spekulationen via "Bild" jedoch. "Ich hatte einfach keine Lust mehr, wieder 90 Minuten Breaking News zu produzieren, nur weil ich mir in den Haaren raufe. Wir sind ja nicht im Zoo!", so der 65-Jährige.

Statt neben Sammer und den drei Kollegen aus der Geschäftsführung zu sitzen, habe er die Partie mit seinen Begleitern deshalb von gewöhnlichen Plätzen auf der Osttribüne verfolgt, stellte Watzke klar. Gegen Donezk werde er "wieder auf meinem üblichen Platz sitzen".