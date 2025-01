Neururer warnt BVB vor Abstiegskampf

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Beim BVB läuft sportlich derzeit wenig zusammen

Rund um den BVB reißt die Kritik an Matthias Sammer nicht ab. Jetzt hat auch Trainer-Legende Peter Neururer heftig gegen den externen Berater von Borussia Dortmund ausgeteilt.

Auch am vergangenen Samstag erklärte Matthias Sammer mal wieder den Fußball. Der 57-Jährige gestikulierte am Rande des 2:2 von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen wild umher, nur war sein Publikum am Samstag ein anderes: Nicht die Zuschauer von "Prime Video", sondern BVB-Boss Lars Ricken, der sich das als Sitznachbar im Signal Iduna Park interessiert anschaute.

Nur wenige Tage zuvor hatte der Europameister von 1996 für Aufregung gesorgt, als er die Dortmunder Mannschaft nach der Champions-League-Niederlage beim FC Bologna (1:2) live im TV heftig attackierte.

Das Team befinde sich in einer "körperlichen und geistigen Nicht-Verfassung", sei weder zur Verteidigung noch zur Offensive fähig, urteilte Sammer, der in der Folge selbst ins Kreuzfeuer geriet und künftig nun keine BVB-Spiele mehr als Experte begleiten soll.

Auch Bundesliga-Ikone Peter Neururer war von Sammers öffentlicher Komplettt-Abrechnung schockiert. Der frühere Nationalspieler habe mit seinen Worten "unglaubliche Dinge ausgelöst", betonte er in seiner Kolumne für das Portal "Wettfreunde".

Dass Trainer Nuri Sahin in der Folge seine Koffer packen musste, sei fast schon unausweichlich gewesen. "Ansonsten hätte Matthias Sammer ja selber gehen müssen", gab Neururer zu bedenken.

Neururer: Beim BVB "muss schnellstens Ordnung rein"

Generell sieht Neururer im Status quo in der Dortmunder Führungsetage ein "Problem", denn dort werde schlicht und ergreifend zu viel gestritten.

"Da muss schnellstens Ordnung rein. Tiefer kann es kaum noch gehen", forderte der einstige Coach des FC Schalke 04. Und doch brachte Neururer das Thema Abstieg zur Sprache.

Für den Überlebenskampf im Keller sei der Kader nicht "konzipiert", entsprechend ungemütlich könne es für die Westfalen werden, sollte es tatsächlich noch weiter nach unten gehen. Derzeit ist der BVB Tabellenelfter.