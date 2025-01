Hier läuft FC Bayern vs. Bratislava live im TV und Stream

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Harry Kane trifft mit dem FC Bayern auf Slovan Bratislava

Am Mittwochabend (29. Januar 2025 ab 21:00 Uhr) steht der FC Bayern vor seinem letzten Spiel in der diesjährigen Ligaphase der Champions League. Ein Heimsieg gegen den slowenischen Klub Slovan Bratislava ist dabei fest eingeplant. Wo wird die Partie live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Während der FC Bayern in der Bundesliga erfolgreich seine Runden dreht und von ganz oben in der Tabelle grüßt, läuft es in der Champions League bis dato alles andere als optimal.

Zwar gelang mit dem 9:2-Heimsieg gegen Dinamo Zagreb im September ein echter Paukenschlag zum Auftakt. Doch drei der sechs nachfolgenden Partien gingen verloren.

Das Weiterkommen ist den Münchnern als aktueller Tabellen-15. der großen Ligaphase mit 36 Mannschaften zwar nicht mehr zu nehmen. Die direkte Qualifikation für das Achtelfinale wird es aber höchstwahrscheinlich nicht mehr werden, sodass das Team von Cheftrainer Vincent Kompany unabhängig vom Bratislava-Spiel am Mittwochabend wohl den Umweg über die Playoffs nehmen muss, die Mitte Februar anstehen.

Hier läuft FC Bayern gegen Slovan Bratislava am Mittwoch live im TV und Stream

Das Champions-League-Duell zwischen dem FC Bayern und Slovan Bratislava am Mittwochabend (21:00 Uhr) wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst DAZN * hält die exklusiven Rechte an dem Spiel. Die Übertragung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

* hält die exklusiven Rechte an dem Spiel. Die Übertragung beginnt bereits um 19:30 Uhr. Uli Hebel wird die Partie kommentieren, als Experte ist Sebastian Kneißl im Einsatz.

Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es ab 23:00 Uhr auch frei empfangbar im ZDF sowie unter sportstudio.de zu sehen.

sowie unter zu sehen. sport.de liefert wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker zu den Spielen in der Champions League.

Für den krassen Underdog aus Slowenien ist das Abenteuer Champions League übrigens definitiv nach diesem Gastspiel in der Allianz Arena beendet.

Slovan Bratislava hat bis dato alle sieben Partien in der Königsklasse verloren. Nur die BSC Young Boys aus der Schweiz weisen ein ebenfalls punktloses Konto auf.