1. FC Köln will Bundesliga-Stürmer holen

IMAGO/Oliver Ruhnke

Christian Keller sucht für den 1. FC Köln noch Verstärkung in der Offensive

Nach der Zwangspause darf der 1. FC Köln in diesem Winter wieder auf dem Transfermarkt mitmischen. Um die Aufstiegsambitionen zu untermauern, will Kölns Sportboss Christian Keller in der Offensive nachbessern. Interesse besteht dabei an einem Bundesliga-Stürmer, für den in der Vergangenheit schon über zehn Millionen Euro hingelegt wurden.

Für den 1. FC Köln läuft es in der 2. Bundesliga viel besser als gedacht. Nach der Transfersperre im Sommer gab es doch zahlreiche Unkenrufe, die eine düstere Hinrunde prophezeiten - am Ende dieser Stand man dann an der Tabellenspitze. Aktuell liegt man punktgleich mit Spitzenreiter HSV einen Platz dahinter auf Rang 2.

Der Kampf um den Aufstieg ist aber immer noch extrem eng und so möchte der 1. FC Köln mit Ablauf der Transfersperre jetzt für die Rückrunde nachlegen. Laut übereinstimmenden Berichten vom "Express" und von "Ligainsider" zeigt man bei den Domstädtern dabei besonderes Interesse an Steve Mounié vom FC Augsburg.

1. FC Köln: Mounié als Backup für Downs und Lemperle?

Der Kapitän der Nationalmannschaft Benins sitzt bei den Augsburgern aktuell häufig auf der Bank. In den zehn Bundesliga-Einsätzen steht er noch bei null Toren und null Torvorlagen. Da die Fuggerstädter an Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim dran sind, würde nach Abschluss eines solchen Transfers für Mounié wohl selbst der Joker-Platz wackeln.

Doch auch in Köln wäre ein Stammplatz für den Stürmer unwahrscheinlich. So sagte Keller dem "Express": "Es ist das klare Ziel, dass ein neuer Stürmer der Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit einen Mehrwert bietet. Und zwar egal in welcher Rolle: Ob als Stürmer Nummer eins oder Stürmer Nummer fünf."

Denkt man die Aussagen von Keller durch, würde es für Mounié wohl auf Platz 3 hinter Damion Downs und Tim Lemperle hinauslaufen. Unklar ist auch: Bliebe Mounié, der vor einigen Jahren dem FC Huddersfield noch 13 Millionen Euro wert war, auch über den Sommer hinaus in Köln?

"Ich würde jemanden, der uns über den Sommer hinaus hilft, präferieren, die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht allzu hoch, weil gefühlt jeder Verein im Winter einen Neuner sucht", machte Keller zuletzt auf die schwierige Lage auf dem Transfermarkt aufmerksam.