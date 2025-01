Neue Details zur Nmecha-Verletzung - BVB-Star reagiert

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Felix Nmecha verletzte sich gegen Werder Bremen am Knie

Schon nach zwölf Minuten war die Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag (Endstand 2:2) für Felix Nmecha beendet. Der BVB-Star verletzte sich am rechten Knie und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Nun äußerte sich der Mittelfeldspieler zu seiner Verletzung.

Was sich der 24-Jährige genau zugezogen hat, darüber informierte der BVB auch am Montag zunächst noch nicht offiziell. Allerdings vermeldeten die für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten", was es mit der Knieverletzung bei Nmecha genau auf sich habe.

Laut der Zeitung hat sich der Dortmunder Stammspieler am Samstag eine schwere Bänderverletzung zugezogen. Das sollen eingehende Untersuchung bei dem gebürtigen Hamburger ergeben haben. Positiv immerhin: Die Kreuzbänder sollen unversehrt geblieben sein.

Intern rechnen die Verantwortlichen wohl mit einem mehrwöchigen Ausfall Nmechas. Dieser hatte sich in der laufenden Saison zu einer unverzichtbaren Größe im Dortmunder Mittelfeld entwickelt.

Neben Jamie Gittens ist Nmecha der einzige BVB-Profi, der in allen 19 bisherigen Bundesliga-Saisonspielen auf dem Rasen gestanden hatte. Diese Serie wird nun beim Auswärtsspiel in Heidenheim am kommenden Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) definitiv reißen.

Verletzter Nmecha gibt sich kämpferisch

Nmecha selbst hatte sich am Montagabend in den sozialen Medien zu seiner Knieverletzung geäußert und sich kämpferisch gezeigt.

"Herausforderungen sind Teil jeder Reise", schrieb Nmecha bei Instagram und fügte hinzu: "Ich vertraue auf Jesus, dass sich jede Situation, einschließlich dieser, zum Guten wenden wird. Ich werde alles tun, um sehr bald wieder dabei zu sein und das Team bis dahin zu unterstützen."

Nmecha spielt seit Sommer 2023 für die Schwarz-Gelben und hat bis dato insgesamt 56 Pflichtspiele für die Westfalen absolviert.