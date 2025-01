Basler ledert gegen BVB-Trainersuche ab

IMAGO/wolfstone-photo

Mario Basler hat über den BVB gesprochen

Bei Borussia Dortmund brennt der Baum nach der Entlassung von Nuri Sahin lichterloh. Bislang ist kein neuer Trainer gefunden. Und glaubt man dem früheren Bundesliga-Spieler und heutigen TV-Experten Mario Basler, dann wird sich kein (externer) Coach den wankenden BVB antun.

Knapp eine Woche ist es her, dass Nuri Sahin von seinen Traineraufgaben bei Borussia Dortmund entbunden wurde. Über Nachfolger wurde seitdem schon kräftig spekuliert, angeheuert hat bislang noch keiner. Und das wird laut dem ehemaligen Bundesliga-Star Mario Basler auch so bleiben.

"Es geht keiner jetzt als Trainer hin und unterschreibt für vier Monate einen Vertrag. Das macht doch keiner", zeigte sich Basler in seinem Podcast mit dem Namen "Basler ballert" überzeugt. Vielmehr glaubt der frühere Bayern- und Kaiserslautern-Profi, dass die Dortmunder mit Interimscoach Mike Tullberg (von der U19) bis Saisonende auskommen müssen.

"Sie werden die nächsten Absagen kriegen. Der Trainer, der jetzt da hingeht, der muss davon ausgehen, dass er nächstes Jahr keine Champions League spielt. Und große Trainer wollen in die Champions League. Das ist ein Pflichtprogramm mittlerweile", betonte der 56-Jährige.

Baslers Zwischenfazit: "Das wird eine harte Saison, wenn sie nicht in die Champions League kommen. Das wird eine brutale Saison."

Derzeit steht der BVB lediglich auf Tabellenplatz elf. Die europäischen Ränge sind allerdings "nur" fünf (Europa League) bzw. sechs Punkte (Königsklasse) entfernt und damit noch einigermaßen in Sichtweite.

Basler: Zu viel "Friede, Freude, Eierkuchen" beim BVB

Für den Umschwung braucht es laut Basler, von der Klärung der Trainer-Frage mal ganz abgesehen, andere Spieler.

"Meine Empfehlung für Borussia Dortmund ist, holt euch endlich mal jemanden auf den Platz, der eine Ausstrahlung hat, der eine Mannschaft führen kann und nicht nur Mitläufer ist", sagte der TV-Experte und fügte hinzu: "Für mich sind beim BVB nur Spieler drin, die bringen die Schnauze nicht auf. Da traut sich keiner etwas zu sagen. Die sind alle Friede, Freude, Eierkuchen."

Laut Basler muss der BVB aufpassen, nicht durch die aktuellen Querelen im Mittelmaß zu versinken.

"Die Tendenz Borussia Dortmund ist negativ. Unsere langjährige Nummer zwei in Deutschland, das sind sie schon lange nicht mehr. Die müssen richtig aufpassen, dass es nicht richtig den Bach runtergeht", tönte er und präzisierte: "Sollten die dieses Jahr nicht in die Champions League kommen, was ich auch glaube, dass sie es nicht mehr schaffen, wird Borussia Dortmund für die neue Saison keine neuen, guten, Spieler kriegen, weil die alle in der Champions League spielen wollen."