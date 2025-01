BVB-Bosse gar nicht wegen Niko Kovac in Salzburg?

IMAGO/Christian Schroedter

Heuert Niko Kovac beim BVB an?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund suchen händeringend nach einem neuen Cheftrainer. Dazu flogen die Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken am Montag eigens nach Österreich, um sich mit Niko Kovac zu treffen - oder etwa doch nicht?

Die Suche nach einem Nachfolger von Nuri Sahin nimmt beim BVB immer kuriosere Züge an.

Nachdem am Montagabend die "Ruhr Nachrichten" meldeten, dass Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken per Privatjet nach Österreich gereist seien, um sich in Salzburg mit Trainer-Kandidat Niko Kovac zu treffen, heißt es tags darauf im "kicker": Hinter "vorgehaltener Hand" wird eine Zusammenkunft mit dem 53-Jährigen dementiert.

Die beiden BVB-Bosse hätten sich am Montag nicht mit Niko Kovac getroffen. Mit wem dann Gesprochen wurde, etwa mit dem Berater des Trainers oder mit seinem Bruder und Assistenten Robert, bleibt indes offen.

Salzburg ist der aktuelle Wohnort von Niko Kovac, der im März vergangenen Jahres von seinen Aufgaben bei Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg entbunden worden war. Zuvor arbeitete er rund anderthalb Jahre bei der AS Monaco, beim FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Salzburg.

"Sky" hatte derweil berichtet, dass die Dortmunder Verantwortlichen am Montag nicht zum ersten Mal in Salzburg gewesen seien. Schon am vergangenen Wochenende soll ein Treffen stattgefunden haben.

Seltsames Verwirrspiel beim BVB

Der neuerliche Trip in die Mozartstadt entpuppte sich laut "Ruhr Nachrichten" unterdessen als eine Art "Verwirrspiel". Der Privatflieger hatte demnach mehrfach seine Flugroute verändert, womöglich um falsche Fährten zu legen, so die Regionalzeitung.

Die Maschine war nicht in Dortmund, sondern in Paderborn abgehoben. Zunächst sei Linz als Ziel angegeben worden sein, kurz vor der Grenze ging es dann doch in Richtung Salzburg. Für den Rückweg war dann zunächst Hannover als Endstation auserkoren worden, nach einer erneuten Änderung ging es zurück nach Paderborn. Trotzdem waren Reporter am Montagabend vor Ort und schossen Bilder von Watzke und Ricken, wie sie aus dem Flieger stiegen.

Während zunächst nach Informationen von RTL/ntv und sport.de Roger Schmidt zum Wunschkandidaten auserkoren worden war, dieser aber erst zur neuen Saison auf den Trainerstuhl zurückkehren will, hakt es nun womöglich in den Gesprächen zwischen dem BVB und Niko Kovac.

Die Borussia bevorzugt Berichten zufolge ein Engagement bis zum Sommer, der langjährige Bundesliga-Coach will aber direkt einen längerfristigen Vertrag. Mögliche Lösung wäre ein befristeter Vertrag mit Aussicht auf Verlängerung, sofern die Zusammenarbeit von Erfolg gekrönt wird. Daher bleibt Kovac nach "kicker"-Angaben derzeit der heißeste Sahin-Erbe in Dortmund.