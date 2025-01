Nübel fehlt - PSG-Kracher in Gefahr?

IMAGO/Revierfoto

Alexander Nübel ist erkältet

Kurz vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain hat der VfB Stuttgart plötzlich eine Personalsorge. Torwart Alexander Nübel fehlte am Dienstag im Abschlusstraining. Sein Einsatz gegen PSG ist offenbar fraglich.

In der Liga und der Champions League ist Stuttgart-Keeper Alexander Nübel gesetzt und eine absolute Stammkraft für die Schwaben. Sein Einsatz im so wichtigen Ligaphasenfinale gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend (21 Uhr im sport.de-Ticker) ist aber offenbar in Gefahr.

Medienvertreter am VfB-Trainingsgelände berichten, dass Nübel nicht am Abschlusstraining in Stuttgart teilnehmen konnte. Der Grund sei eine Erkältung. Laut "Sky" sei der Einsatz am Mittwochabend "fraglich". Genauere Informationen dürfte die Pressekonferenz mit Cheftrainer Sebastian Hoeneß am Mittag bringen. Ein Ausfall wäre für den Klub schwerwiegend.

Bredlow als Ersatzkandidat

Als Ersatzkandidaten stehen Fabian Bredlow und Talent Dennis Seimen parat. Bredlow ist die Nummer zwei in Cannstatt und darf als Pokalkeeper im DFB-Pokal regelmäßig ran. Der 19-jährige Seimen ist Stammtorhüter der U21 und spielt für die Schwaben regelmäßig in der 3. Liga.

Nübel ist derzeit noch vom FC Bayern an den Vizemeister ausgeliehen. Stand jetzt bis 2026. Der FCB könnte Berichten zufolge mit einer Klausel Nübel schon im Sommer zurückholen. Nach der Winter-Verpflichtung des Kölner Torwart-Juwels Jonas Urbig scheint dies aber sehr unwahrscheinlich. Ohnehin seien laut Bild in den vergangenen Wochen die Stimmen in München lauter geworden, die daran zweifeln, dass Nübel künftig die Nummer eins bei den Bayern werde.

Bayern-Ikone Manuel Neuer wird dem Vernehmen nach noch eine weitere Saison in München dranhängen.

In der deutschen Nationalmannschaft hat Neuer bereits seine Karriere beendet. Nach den Verletzungen von Marc-André ter Stegen und Oliver Baumann gilt Nübel als großer Favorit für die Startelf im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien im März.