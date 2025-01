Terodde traut Schalke "Wunder" zu

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Simon Terodde hat den Aufstieg des FC Schalke 04 noch nicht abgeschrieben

Die Formkurve des FC Schalke 04 zeigt steil nach oben. Ex-Kapitän Simon Terodde traut den Königsblauen sogar den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu.

"Es wäre ein Wunder, aber wenn du zwei Stürmer hast, die in dem Bereich treffen, kann etwas nach oben gehen", sagte Simon Terodde im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Mit den zwei Stürmern zielte der 36-Jährige auf Moussa Sylla und Kenan Karaman ab. "Sie sind eine riesige Bereicherung und passen großartig zusammen. Sylla bindet im Sturm die Gegner, deshalb kann sich Karaman ins Spiel einbinden und es als Herzstück der Mannschaft steuern", schwärmte Terodde.

Gerade den zweimaligen Nationalspieler Malis überhäufte der Ex-Profi mit Lob: "Er ist vielseitig, trifft auch, wenn es mal nicht gut läuft und zeigt immer mehr, warum er im Zentrum besser aufgehoben ist als auf dem rechten Flügel."

Beim jüngsten 3:1-Sieg der Schalker gegen den 1. FC Nürnberg überragte Sylla mit zwei Toren. "Stark der kleine, tiefe Antritt bei seinem ersten Tor mit dem humorlosen Abschluss in Stürmer-Manier", adelte Terodde weiter: "Aber wie er bei seinem zweiten Treffer durch seinen angetäuschten Laufweg auf den ersten Pfosten mit dem Verteidiger spielt, gefällt mir fast noch besser."

Terodde glaubt an Sylla als Torschützenkönig

Mit 13 Saisontoren führt Sylla derzeit die Torschützenliste der 2. Bundesliga an. Terodde glaubt, dass der 25-Jährige das Ranking auch am Ende der Saison anführen wird.

"Für das, was Karaman leistet, sind seine elf Tore sensationell. Am Ende aber wird er Sylla gratulieren dürfen. Ich bin sicher, dass er die 20 Tore knackt", so der viermalige Torschützenkönig der 2. Liga.

Da Davie Selke (elf Tore) vom Hamburger SV länger ausfallen wird und Budu Zivzivadze (zwölf Tore) vom Karlsruher SC zum 1. FC Heidenheim ins deutsche Oberhaus gewechselt ist, sieht Terodde in Ragnar Ache (zehn Tore) vom 1. FC Kaiserslautern den größten Widersacher für Sylla. "Auch ihm traue ich die 20er-Marke zu", so der gebürtige Bocholter.