Kabinen-Tricks von Polzin beim HSV aufgedeckt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Trainer Merlin Polzin hat sich für seine HSV-Stars ein paar Dinge ausgedacht

Der Hamburger SV möchte im siebten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga schaffen, dafür greift HSV-Trainer Merlin Polzin zu ungewöhnlichen Mitteln, wie ein Bericht nun enthüllt hat.

Als Spitzenreiter grüßt der Hamburger SV derzeit von jenem Platz in der Tabelle, wo der HSV am liebsten auch am Saisonende stehen würde, um endlich den langersehnten Schritt zurück ins Fußball-Oberhaus zu schaffen. Seit der Entlassung von Steffen Baumgart ist Merlin Polzin für die Rothosen verantwortlich, Ende November 2024 erst als Interims-, mittlerweile als Chef-Trainer.

Und unter Polzin läuft es: Kein Spiel hat der HSV seitdem verloren, in der Chef-Rolle zuletzt sogar zwei Siege gefeiert. Doch wie hat Polzin den HSV wieder auf Kurs gebracht? Auf diese Frage gibt es nun spannende Antworten. Denn wie die "Sport Bild" herausgefunden hat, hat Polzin den Nordklub mächtig verändert.

Unter dem 34-Jährigen wurde unter anderem ein regelmäßiges gemeinsames Frühstück eingeführt, welches das Team noch enger zusammenschweißen soll. Mittendrin: Polzin selbst, der sich nicht als Boss geben, sondern nah dran sein will.

Im Spieler-Trakt werden immer wieder neue positive Fotos aufgehängt aus Spielen oder aus dem Training, um die Motivation hoch zu halten.

Zudem gibt es keinen klassischen Strafenkatalog mehr. Bei kleineren Vergehen soll die Mannschaft eine interne Regelung finden, nur bei schwereren Fällen greift Polzin selbst ein, heißt es.

Polzin arbeitet mit Schlagworten in der HSV-Kabine

Die wohl wichtigste Maßnahme betrifft aber die Kabine selbst: Dort wurden an den Schränken der Spieler spezielle Plakate mit Schlagwörtern aufgehängt, wie "Sport Bild" herausgefunden hat. Während eines Meetings ließ Polzin die Profis, die Stärken der Mitspieler erarbeiten und notieren.

Diese stehen nun bei Ransford Königsdörfer und Co. in A2-Größe am Spind. Beim Stürmer heißt es demnach in großen Lettern "Tore, Power, Speed, Effizienz".

"Was das Miteinander angeht, ist in der Mannschaft ein noch größerer Zusammenhalt zu sehen. Das ist ganz wichtig, um erfolgreich zu sein. Denn Teamspirit schlägt Qualität", lobte Sportvorstand Stefan Kuntz gegenüber der "Sport Bild" die Maßnahmen.