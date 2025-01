Wechsel-Tendenz bei Bayern-Star enthüllt

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlässt Kingsley Coman (r.) den FC Bayern im Sommer?

In diesem Winter-Transferfenster wird beim FC Bayern nach der Verpflichtung von Jonas Urbig wohl kein Wechsel mehr über die Bühne gehen. Im Sommer allerdings stehen in der Kaderplanung gleich mehrere Fragezeichen. Bei einem Angreifer kristallisiert sich angeblich inzwischen eine Wechsel-Tendenz heraus.

Beim FC Bayern läuft es womöglich nach der laufenden Saison auf einen Abschied von Kingsley Coman hinaus. Das berichtet "Sport Bild".

Dem Fachblatt zufolge gibt es auch bereits eine Tendenz, wohin es den Franzosen ziehen wird: Saudi-Arabien. Der 28-Jährige könne sich einen Wechsel in die dortige Liga inzwischen vorstellen, heißt es.

Sollte ein Klub aus Saudi-Arabien tatsächlich beim FC Bayern bezüglich Kingsley Coman vorstellig werden, würde es zunächst einmal um die Höhe der Ablösesumme gehen. In München steht der Flügelstürmer nämlich noch bis 2027 unter Vertrag. Wie "Sport Bild" zudem berichtet: An der Säbener Straße stünde man einem Deal im Sommer nicht abgeneigt gegenüber.

FC Bayern: Coman fehlt unter Kompany die Torgefahr

Geht es nach der Anzahl gewonnener Titel, zählt Kingsley Coman beim deutschen Rekordmeister zu den erfolgreichsten Spielern. Achtmal wurde der 58-fache Nationalspieler Frankreichs mit dem FC Bayern deutscher Meister, dreimal gewann er den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Seit seinem Wechsel im Sommer 2015 von Juventus Turin, wo er ebenfalls zwei Meistertitel gewann, absolvierte er 318 Pflichtspiele für den FC Bayern.

Zu den unumstrittenen Stammspielern zählte Coman auch aufgrund zahlreicher Verletzung allerdings nicht immer, in der vergangenen Spielzeit machte er etwa nur die Hälfte aller möglichen Bundesliga-Spiele. In der laufenden Spielzeit wurde er lediglich kurz vor Weihnachten von einem Muskelfaserriss ausgebremst, unter Cheftrainer Vincent Kompany kommt er in 2024/25 auf 24 Einsätze - zwölf von Beginn an.

Zu den Top-Scorern im Team der Münchner zählt der schnelle Außenstürmer aber bislang nicht. Drei Tore und zwei Vorlagen in 17 Liga-Spielen sind zumindest ausbaufähig.