So plant der FC Schalke 04 mit Sylla und Ba

IMAGO/William Cannarella

Der FC Schalke 04 holte Pape Meissa Ba aus Frankreichs 2. Liga

Am Mittwochnachmittag machte der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Pape Meissa Ba offiziell. Mit der Verpflichtung des senegalesisches Angreifers unternahmen die Knappen einen Vorgriff auf den Sommer. In Gelsenkirchen hofft man, dass der 27-Jährige der "neue Moussa Sylla" werden kann, dessen Sommer-Wechsel immer wahrscheinlicher wird.

Mit Pape Meissa Ba hat der FC Schalke 04 die erhoffte Verstärkung für das Sturmzentrum gefunden, das nach der neuerlichen Verletzung von Emil Höjlund nur dünn besetzt war. Rund 300.000 Euro legte der Zweitligist für den Mittelstürmer auf den Tisch, der zunächst wohl nicht auf regelmäßige Einsätze in der Startelf kommen wird.

Laut "kicker" ist der 27-Jährige zunächst als Reservist vorgesehen. Der Neuzugang aus Frankreich soll über eine Rolle als Joker langsam an die 2. Bundesliga herangeführt und so im neuen neuen Umfeld akklimatisiert werden, heißt es. Im Sommer soll Ba dann der "neue Moussa Sylla" werden, so die Hoffnung der S04-Bosse.

FC Schalke 04 hofft auf mehr als zehn Millionen Euro

Der Schalker Top-Torjäger kam vor der Saison, wie auch Ba, aus Frankreich in den Ruhrpott. Bereits 13 Treffer steuerte der Stürmer in dieser Saison bei, der den FC Schalke 04 eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro kostete. Mit jedem weiteren Tor schraubt der 25-Jährige seinen Marktwert in die Höhe. Somit blüht ein satter Transfergewinn.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge erhofft man sich am Berger Feld eine zweistellige Millionen Ablöse für den Nationalspieler Malis, der noch bis 2028 bei dem Traditionsklub unter Vertrag steht. Ein Abschied nach der Saison gilt als wahrscheinlichstes Szenario. An Interessenten mangelt es nicht.

Laut "Bild" steht Sylla bei zahlreichen Klubs aus den europäischen Top-Ligen auf der Liste. Zuletzt sollen der FC Getafe und AFC Bournemouth Scouts nach Gelsenkirchen entsandt haben, um den Torjäger unter die Lupe zu nehmen. Auch Vereine aus der Serie A mischen angeblich mit.

Sollte Sylla im Sommer verkauft werden, steht Ba als designierter Nachfolger bereit.