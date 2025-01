Holt Eintracht Frankfurt noch einen neuen Stürmer?

IMAGO/Bahho Kara

Markus Krösche könnte offenbar noch einen neuen Angreifer zu Eintracht Frankfurt holen

Mit dem französischen Angreifer Elye Wahi stopfte Eintracht Frankfurt die Lücke, die Omar Marmoush mit seinem Abschied zu Manchester City hinterlassen hat. Offenbar ist es allerdings nicht ausgeschlossen, dass die SGE vor dem Ende der Wintertransferperiode am Montag noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird.

Vergangene Woche gab Eintracht Frankfurt die Verpflichtung von Elye Wahi bekannt, der von Olympique Marseille an den Main wechselte. Laut "Sky" und "kicker" legte die SGE rund 20 Millionen Euro auf den Tisch, um den 22-Jährigen unter Vertrag zu nehmen, der die Nachfolge für den zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush antreten soll.

Mit Elye Wahi, Hugo Ekitiké und Igor Matanovic verfügt der Europa-League-Teilnehmer nun über drei Angreifer, die allesamt unterschiedliche Profile und Stärken in die Mannschaft von Dino Toppmöller einbringen. Dennoch ist es laut "kicker" durchaus denkbar, dass der Bundesligist sich noch einmal in der Offensive verstärkt.

Mathys Tel bei Eintracht Frankfurt wohl kein Thema

Demnach halten die SGE-Bosse weiter "Augen und Ohren offen". Hintergrund sei, dass noch nicht klar ist, ab wann Neuzugang Wahi, der vor seiner Ankunft bei Eintracht Frankfurt bereits an einer Oberschenkelverletzung laborierte, voll belastbar ist. In der Mainmetropole wolle man bei dem Franzosen keinerlei Risiko eingehen.

Hinzu kommt, dass Matanovic nach einer bärenstarken Zweitliga-Saison 2023/24 beim KSC noch nicht unter Beweis stellen konnte, dass er den Adlerträgern in der Bundesliga weiterhelfen kann. All das habe dazu geführt, dass man die Verpflichtung einer weiteren Verstärkung für die Abteilung Attacke nicht ausschließen wolle, so der "kicker".

Zuletzt wurde unter anderem Mathys Tel, der den FC Bayern noch im Winter verlassen will, bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Dem Fachmagazin zufolge kann eine Verpflichtung des französischen Youngsters aber angesichts der internationalen Konkurrenz und den finanziellen Rahmenbedingungen ausgeschlossen werden.