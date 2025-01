BVB überlässt Kovac wichtige Entscheidung

IMAGO/Henri Szwarc / Starface

Wechselt Rayan Cherki im zweiten Anlauf zum BVB?

Borussia Dortmund machte am Donnerstag die Verpflichtung von Niko Kovac offiziell. Der neue Cheftrainer steht kurz nach seiner Ankunft beim BVB bereits vor einer wichtigen Entscheidung, die den ersten externen Winter-Neuzugang der Westfalen betreffen soll.

"Natürlich diskutieren wir Möglichkeiten im Markt. Es kann aber sein, dass wir gar nichts tun. Wir müssen komplett davon überzeugt sein. Das werden wir mit Niko (Kovac, Anm. der Red.) weiter analysieren", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Mittwochabend im Anschluss an den 3:1-Sieg in der Königsklasse gegen Schachtar Donezk in der Mixed Zone.

Laut "Sport Bild" steht der ehemalige Übungsleiter von Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern, der am Donnerstag seinen Vertrag am Westfalenstadion unterzeichnete, nun bereits vor der ersten wichtigen Transfer-Entscheidung bei den Schwarz-Gelben. Demnach ist erneut Offensiv-Star Ryan Cherki von Olympique Lyon in den Fokus der Dortmunder gerückt.

Kommt Rayan Cherki im zweiten Anlauf zum BVB?

Bereits im Sommer stand der 21-Jährige kurz vor einem Wechsel zum Bundesligisten. Der Wechsel platzte jedoch auf den letzten Metern und führte angeblich dazu, dass das Verhältnis in der BVB-Führungsriege extrem bröckelte. Nun nimmt der Champions-League-Teilnehmer offenbar einen weiteren Anlauf.

Die sportliche Führung um Geschäftsführer Lars Ricken, Sven Mislintat und Kehl sei noch nicht vollends davon überzeugt, die begrenzten finanziellen Mittel für Cherki locker machen zu können. Eine Entscheidung, ob man seine Bemühungen um den Franzosen noch intensiviere wolle, hänge nun maßgeblich davon ab, ob Kovac den Youngster gerne in seinem Kader hätte, heißt es.

Der "Sport Bild" zufolge seien die Drähte zu dem Offensivakteur, der dank einer Vereinbarung mit Lyon wohl für 22,5 Millionen Euro wechseln dürfte, kurz, sodass ein Wechsel bis zum Montag durchaus realisiert werden könnte - falls Kovac seine Transfer-Zustimmung gibt.